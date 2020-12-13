عطور نسائية تأثيرها خيالي على إطلالتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - لا يختلف اثنان على أهمية العطور في إطلالة المرأة، إذ إن لها تأثيراً كبيراً في تعزيز أناقتها وجمال مظهرها. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة عطور نسائية ذات تأثير خيالي على طلتك، لتختاري من بينها أفضل عطر نسائي برائحة ساحرة.



Reb'l Fleur Perfume by Rihanna

Reb'l Fleur Perfume by Rihanna



إنه عطر فخم فائق الأنوثة والرقي، أطلقته النجمة ريهانا ليكون بين العطور العالمية الأكثر جاذبية. مقدمة هذا العطر ترتكز على التوت الأحمر والبرقوق والخوخ، أما قلبه فيشتمل على نغمات مسك الروم والكركديه وجوز الهند والبنفسج، فيما قاعدته تتركز على روائح الفانيليا والعنبر والمسك والباتشولي.

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Chanel Coco Mademoiselle

Chanel Coco Mademoiselle



يشكل هذا العطر مزيجاً رائعاً من الأخشاب والبرغموت والورد، الذي يجعله واحداً من أكثر العطور غموضاً وإثارة. وما يزيده جمالاً هو لمسة مذهلة من الباتشولي التي ستجعلك قادرة على مواجهة أي شيء بكل ثقة وقوة، وبالتالي لن تحتاجي منه إلا القليل للخروج الى أي مناسبة بإطلالة تأثر القلوب.



Carolina Herrera Good Girl

Carolina Herrera Good Girl



إنه عطر شرقي – زهري فائق الأنوثة والجاذبية، فهو مزيج رائع النغمات المختلفة التي تتميز برائحتها المغرية والشهية، حيث تتألف مقدمته من اللوز والقهوة والبرغموت والليمون، أما قلبه فيتركز على روائح الفل ومسك الروم والسوسن والورد البلغاري وبراعم البرتقال، فيما قاعدته تحتوي على التونكا والكاكاو وخشب الصندل والفانيليا والقرفة وخشب الأرز والكشمير والباتشولي، إضافة الى العنبر والمسك.

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Tom Ford Vanille Fatale

Tom Ford Vanille Fatale



إنه عطر ناعم ومغر في الوقت نفسه، وهو يجسد برائحته قوة الطبيعية وجمالها، كما أنه يدوم طويلاً ليجعل المرأة تضج أنوثة ورقياً. يمثل Tom Ford Vanille Fatale خليطاً من الزعفران والكزبرة، تليها رائحة البخور من المر واللبان، والتبغ والشعير، إضافة الى القهوة والنرجس وزهر الفرانجيباني المخلوط مع الفانيلا من مدغشقر، إضافة الى جلد الغزال.

DIOR Fève Délicieuse

Fève Délicieuse



إنه عطر شرقي مغر ذو رائحة لذيذة جداً، يمنح المرأة غموضاً وجاذبية في الوقت نفسه، وهو صادر عن دار كريستيان ديور وموجه للرجال والنساء على حد سواء. يشتمل هذا العطر في مقدمته على الخرامى والنعناع والبرغموت، أما قلبه فيعتمد على الفريزيا والياسمين، فيما قاعدته تتكون من الكاراميل وخشب الأرز وبراعم الكاكاو والتونكا والجلد وخشب الصندل، إضافة الى الفانيليا.



La Nuit Tresor Midnight Rose

La Nuit Tresor Midnight Rose



إنه عطر نسائي فاخر ومتطور، يمنح المرأة شعوراً جميلاً بالهدوء يدوم طوال اليوم، وهو مثالي لأوقات المساء. مقدمة هذا العطر تتألف من الورد والتوت، أما قلبه فيشتمل على نغمات براعم الكشمش والفاوانيا والفلفل الوردي والياسمين، فيما قاعدته ترتكز على الفانيليا وخشب الأرز والمسك.

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