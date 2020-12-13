مها أحمد بفستان الزفاف في عيد ميلاد زوجها: أخويا المحترم.. دايما مشرفنا

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة مها أحمد، بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل، إذ نشرت صورا لهما من حفل زفافهما، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "مها" على الصور: "كل سنة وأنت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبي وصديقي وحبيبي، كل سنة وأنت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب، كل سنة وأنت قدوة لكل محبينك، كل سنة وأنت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادي فخورين بيك، كل سنة وأنت في حياتنا وفي حياة جمهورك نجم النجوم، ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".

وتفاعل مع منشور مها أحمد، متابعوها بالإعجاب والتعليق على الصور: "بنحبكم أنتم الاتنين"، "كل سنة وأنتم دايمًا مع بعض"، "يارب العمر كله سوا".

أزمات مها أحمد ومجدي كامل

تزوجت الفنانة مها أحمد، من الفنان مجدي كامل، وأنجبت منه ابنيها "أحمد" و"عادل"، ومر الزوجان بالعديد من المشاكل المتعلقة بأبنائهما، أبرزها ما تعرض له ابنهما الثاني "عادل"، إذ لاحقته مجموعة من الأزمات النفسية في الفترة الأخيرة، منها وفاة صديقه وانفصاله عن حبيبته، ما جعله لا يقوى على السير أو الوقوف على قدميه.

وتحدثت مها، وقتها، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، إذ قالت أن ابنها أصيب فجأة بمرض لا يمكنه معه الوقوف على قدميه، وأنه لا يستجيب للعلاج، ولا يعرفون طبيعة ما يعاني منه، مشيرة إلى أنه دخل في حالة نفسية سيئة.

وأوضحت مها أحمد، أن الظروف العصبية التي مرت بها، كانت بدايتها من الجلوس في المنزل وقت انتشار فيروس كورونا المستمر، كما أن ابنها "أحمد" يعاني من ضعف المناعة، مضيفة أنها طلبت من زوجها الفنان مجدي كامل، السفر إلى الساحل الشمالي، وأثناء السفر تعرضت لحادث سيارة كبير للغاية، وكان ابنهما "عادل" معها على الهاتف، فسمع صراخها وعاش الصدمة.

وتابعت بأن ابنها "عادل" كان يعيش قصة حب انتهت بالفشل، ودخل في حالة نفسية سيئة، ثم توفي صديقه مصطفى حفناوي، وتأثر أيضًا بحادث غرق منزلهم في المياه.

وكشفت مها أحمد، أنها مرت بأزمة مرضية، وكانت لا تستطيع الوقوف ولا تريد الأكل، واتضح بعد ذلك أنه التهاب في الصدر وليس كورونا، ثم فوجئت في يوم بأن ابنها عادل لا يستطيع الوقوف على قدميه أو فعل أي شيء بمفرده، وبدأت تسمع صوته وهو يتألم، موضحة أنها لا تعرف ماذا يحدث لهما.