شكرا لقرائتكم خبر عن لصوص ينهبون منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي خلال تشييع جثمانه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت عملية سطو على منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي الراحل باولو روسي في يوم تشييع جثمانه، بحسب تقارير لوسائل إعلام إيطالية.

وتردد أن اللصوص اقتحموا منزل العائلة في بوسيني على مشارف اريزو في توسكاني، بحسب وكالة أنباء "أنسا" وصحيفة "كوريري ديلا سيرا" ووسائل إعلام أخرى، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت بشأن هذه الواقعة.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن الحادث تم اكتشافه بواسطة أحد الموظفين التابعين للعائلة، فيما اكتشفت زوجة روسي حدوث عملية نهب في غرف المنزل لدى وصولها، وبحسب تقارير صحفية اختفت مجوهرات وساعة يد.

وتوفى روسي صباح الخميس الماضي عن عمر ناهز 64 عاما بعد أن قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب كأس العالم 1982.

وجرت مراسم تشييع الأسطورة الإيطالي في كاتدرائية في مدينة فيتشينزا بشمال إيطاليا أمس السبت وتم بث مراسم الجنازة عبر شاشات التلفاز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لصوص ينهبون منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي خلال تشييع جثمانه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.