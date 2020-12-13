شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف كيف حارب النجم شاروخان "كورونا" في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير اليوم أن إحدى المنظمات الخيرية التي يمتلكها الممثل الهندي شاروخان قامت بالتبرع بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة تايمز أوف انديا أن وزير الصحة في نيودلهي ساتيندار قدم الشكر لشاروخان على هذا العمل.

وقال شاروخان" سوف نتغلب على هذه الأزمة إذا استمررنا في الحفاظ على جبهتنا موحدة".

وأضاف" أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضا".

وعلى الصعيد الفني، بدأ شاروخان في تصوير فيلمه القادم" باثان"، الذي يشاركه في بطولته كل من الممثلة ديبيكا بادكون والممثل جون إبراهام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرّف كيف حارب النجم شاروخان "كورونا" في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.