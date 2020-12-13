الحاصلة على أرفع وسام في كندا: فخورة بتمثيلي لمصر وزوجي رفيق كفاحي

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هدى المراغي، عميدة كلية الهندسة الكندية في جامعة وندسور، الحاصلة على أرفع وسام مدني في كندا، إن العالم أصبح في مرحلة التحول الرقمي، وتعد حاليا مشروعا لإعداد الصناعة في الدخول لهذه المرحلة.

وأضافت "المراغي"، خلال المؤتمر الإعلامي لتكريم فخر العلماء الكنديين من أصل مصري، أنها حرصت طوال الأعوام الماضية على التواصل مع المتخصصين في مصر لإنشاء السيارات الكهربائية، كما أنها تتابع ملف التحول الرقمي أيضا.

وتابعت: "ربنا أكرمني، كنت بمثل المرأة في مجالات عديدة، وفخورة إني كنت بمثل مصر سواء إذا كنت بقدم أبحاث، أو لمجرد شكلي واسمي، اللي بيبان إني مصرية، وعمري ما بعدت عن البلد".

وتحدثت عن مشروع توطين صناعة وتصميم السيارات الكهربائية في مصر، قائلة: "مش كل حاجة في السيارة هنقدر في مصر نعملها، لكن ممكن نقدر نستوردها، وسعيدة بالمشروع ده، وسعيدة إن الاتجاه السياسي في مصر متقبل بالاستفادة من أولادها في الخارج والصين بتعمل كدة، ومش بنتأخر عن مصر".

ووجهت الشكر لوالدتها قائلة: "لها الفضل الأكبر والأخير في إنها ربتني وأنشأتني وخلتني أبقى طموحة وأبص للخطوة اللي بعدها"، كما وجهت الشكر لزوجها الدكتور وجيه المراغي، لافتة إلى أنه رفيق الكفاح والعمل، وكان مساند كبير في البيت، وكان على قدر كبير من التفهم".

وقدمت هدى، الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم، على مبادرة "مصر تستطيع بأبنائها"، مؤكدة أنها مبادرة ممتازة وتختار كل سنة علماء من الخارج.