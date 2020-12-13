يسرا اللوزي عن ملابسها بـ"القاهرة السينمائي": كلنا بشر وفينا عيوب

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة يسرا اللوزي على جلسة تصويرها الأخيرة والتي ظهرت خلالها بإطلالة جريئة أثناء الحمل، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "اللوزي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان: "نزلت صور حلوة وقلت صباح الخير وبرضو اتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة وتعودنا برضو منردش عليها، ولو هقعد أرد على أي حاجة عمري ما هلحق أعيش حياتي".

وأضافت: "حسيت إني عايزة يبقى عندي صور فنية زي اللوح بتاعت زمان، أنا عاملة الصور كنوع من أنواع التوثيق، والموضوع كان فني أكتر من أي حاجة، والسوشيال ميديا بقت كلها كذب في كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب، وكل الناس بتضحك على كل الناس، والسوشيال ميديا مهمة لكن أنا عندي معتقدات معينة ومش هتغير".

تألقت الفنانة يسرا اللوزي، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ42 الذي يقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت "يسرا" بفستان أسود ذو طبقات متعددة من الكرانيش المنفوشة، وجاء شفاف من منطقة الأكتاف، عاري الظهر، كما أنها لململت شعرها للوراء

وسألت الفنانة يسرا اللوزي، الحضور عن رأيهم في إطلالتها، بعد الجدل الذي أثارته بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، خطفت أنظار الجمهور على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، فرغم زيادة الوزن التي بدت على ملامحها لكنها تألقت في إطلالتها الأنيقة.

وتصدرت الفنانة يسرا اللوزي، وقتها، حديث رواد "السوشيال ميديا" بعدما حازت على إعجاب المتابعين لنجاحها في الجمع بين زيادة الوزن والاختيار الجيد في إطلالتها بحفل الافتتاح، إذ ارتدت فستانا أسود طويلا منفوشا، مفتوحا من منطقة الصدر.

وأرجع البعض السبب في زيادة الوزن ولادة الفنانة يسرا اللوزي لابنتها الثانية "نادية" قبل أشهر قليلة.

وتفاعل رواد "فيس بوك" مع ظهور الفنانة يسرا اللوزي بعدد من التعليقات: "يسرا اللوزي هي حامل ولا إيه قمراية مهرجان القاهرة السينمائي" "ينفع لما اتغير أحلو زي يسرا اللوزي بعد ما ولدت"، فهي المعادلة الصعبة التي يعجز عنها صاحبات الوزن الزائد.