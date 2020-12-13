الكشف عن علاج بسيط وفعال لمشكلة الصلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها علماء بريطانيون أن مستخلص البرسيم الأحمر يمكن أن يوقف تساقط الشعر.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الخبراء قاموا باختيار 30 رجلاً يعانون من الصلع وأوصوا بوضع 5٪ من خلاصة البرسيم الأحمر بانتظام على فروة الرأس، وبعد أربعة أشهر، حقق المتطوعون نمو شعر بنسبة 13 في المائة وانخفاض تساقط الشعر بنسبة 29 في المائة، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".

كما أضافت الصحيفة أن تجربة أخرى شملت 109 سيدات بعد سن اليأس، ووفقا للنتائج المتحصل عليها، أدى استخدام المستخلص لمدة 90 يوما إلى تحسين بنية ومظهر وجودة الشعر بشكل كبير.

هذا ويوضي العلماء باستشارة الطبيب قبل استخدام المنتج، على الرغم من التأثير الإيجابي الواضح للمستخلص.

الشعر له دورته الخاصة، والتي تشمل ثلاث مراحل: النمو والانتقال والتساقط. عادة، يسقط لدى الشخص من 50 إلى مائة شعرة في اليوم. مع هذه الأرقام، لا داعي للقلق. ومع ذلك، إذا أصبح تساقط الشعر ملحوظًا، يجب عليك الاتصال بطبيب الشعر.