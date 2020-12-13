علماء يكشفون العوامل التي تحدد حدة الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أوضحت دراسة أجراها علماء في جامعة "إدنبرة" الاسكتلندنية، أن عددا من الجينات التي يحملها بعض البشر قد تزيد من خطر الإصابة بنوع حاد من مرض كوفيد-19.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشير" العلمية، بعد فحص أكثر من ألفي مريض مصاب بفيروس كورونا في أكثر من 200 وحدة رعاية مركزة في المملكة المتحدة، وجد العلماء نفس التعديلات على جينات OAS1 و OAS2 و OAS3 بالإضافة إلى TYK2 و DPP9 و IFNAR2، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".

وبحسب الدراسة، ارتبطت الجينات بحدة الإصابة بالمرض، والتي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف مناعة الجسم وتطور الالتهاب الرئوي.

وقال المستشار في مستشفى إدنبرة الملكي البروفيسور كينيث بيلي: "إذا اخترنا استخدام الدواء الصحيح خلال التجارب السريرية، فيمكننا إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح".

في وقت سابق، صدرت أحدث الدراسات المرتبطة بفيروس كورونا، وقد كُشف من خلالها أن أغلب المصابين بفيروس كورونا المستجد، لديهم نقص حاد في مخزون فيتامين "د"، وهي مشكلة تتفاقم خلال فترة الشتاء لمن يعانون منها طوال السنة، بسبب غياب أشعة الشمس.