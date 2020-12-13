الامارات | رصد «نمر ملكي» يتجول على ارتفاع شاهق في نيبال

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد «نمر ملكي» يتجول على ارتفاع شاهق في نيبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت سلطات الغابات في نيبال أن نمراً بنغالياً ملكياً، رُصد بالكاميرا وهو يتجول على ارتفاع 3165 متراً، وهو أعلى ارتفاع حتى الآن، يعثر فيه على تلك النمور في نيبال. وقالت إدارة الغابات في بيان، أول من أمس، إنه التقطت صور النمر مرتين، في نوفمبر الماضي، من خلال كاميرا نصبت لمراقبة 10 حيوانات باندا حمراء برية، مزودة بأطواق متصلة بالأقمار الاصطناعية، وبنظام تحديد المواقع عن بُعد (جي.بي.إس) في غابة شرق نيبال. وأشار منسق البرامج بشبكة «الباندا الحمراء»، سونام تاشي لاما، وهي منظمة تعمل على الحفاظ على هذا النوع من الحيوانات، إلى أن هذا الاكتشاف مدهش، إذ لم يسبق العثور على هذا النوع من النمور من قبل في مثل هذا الارتفاع بنيبال. ويعتقد خبراء أن تغير المناخ ربما يكون سبباً في جعل النمور تتحرك إلى ارتفاعات عالية، بينما يشير البعض الآخر إلى إمكانية عدم توافر الظروف الطبيعية لهذه النمور في مواطنها الأصلية.

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