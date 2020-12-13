الامارات | 4 مواقع كويتية في قائمة التراث الإسلامي

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواقع كويتية في قائمة التراث الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أمس، عن تسجيل أربعة مواقع في دولة الكويت بالقائمة التمهيدية للتراث الإسلامي، ضمن 44 موقعاً ثقافياً في ست دول. وصادقت اللجنة، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة، والذي عقد عبر تقنية الفيديو برئاسة دولة الكويت، على تسجيل 66 موقعاً في 12 دولة، منها 22 موقعاً بست دول في (قائمة التراث الإسلامي)، و44 موقعاً في (القائمة التمهيدية للتراث الإسلامي) في ست دول أخرى، منها الكويت.
وتشمل المواقع الكويتية، المدرجة في القائمة التمهيدية: أبراج الكويت، وقصر الشيخ عبدالله الجابر، وجزيرة بوبيان، ومحمية مبارك الكبير البحرية، فضلاً عن نشاط النسيج التقليدي (السدو).
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