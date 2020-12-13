الامارات | تشادويك بوزمان.. لا بديل له في «بلاك بانثر 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوزمان.. لا بديل له في «بلاك بانثر 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت شركة «ديزني»، الخميس الماضي، أنها لن تستعين بأي ممثل ليكون بديلاً من نجم «بلاك بانثر» تشادويك بوزمان، الذي توفي خلال الصيف الماضي، وبالتالي لن يتولى أحد دوره في تتمة هذا الفيلم التي تُعرض سنة 2022 بمشاركة الممثلين الآخرين.

بوزمان توفيّ في أغسطس الماضي عن 43 عاماً بعد معركة مع سرطان القولون خاضها بصمتٍ لأربع سنوات. وأثارت وفاته شكوكاً بشأن مستقبل «بلاك بانثر» (2018)، الذي حاز إعجاب النقاد والجمهور. ويعدّ «بلاك بانثر» (2018) أول فيلم عن الأبطال الخارقين يرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وحقق أكثر من مليار دولار في إيرادات شباك التذاكر.

واعتبر رئيس شركة «مارفل استديوز»، كيفن فيج، في عرض تقديمي لمستثمري مجموعة «ديزني»، أن «الطريقة التي أدى بها بوزمان شخصية تشالا ذي بلاك بانثر» كانت فريدة، ولذلك لن يُسنَد الدور إلى أي ممثل بديل.

وأوضح أن تتمة الفيلم ستأخذ مجراها رغم ذلك، بمشاركة «الشخصيات الغنية والمتنوعة التي ضمّها الفيلم الأول»، معتبراً أن الجزء الجديد «تحية» لعمل تشادويك بوزمان. ويتولى إخراج الفيلم أيضاً راين كوغلر، ومن المقرر عرضه في صالات السينما في يوليو 2022.

وأعلن كيفن فيج خطة إنتاجات «مارفل» للسنوات القليلة المقبلة، التي تضم أكثر من 20 مسلسلاً أو فيلماً روائياً.

- «ديزني» تؤكد أنها لن تستعين بممثل لأداء دور النجم الراحل.

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