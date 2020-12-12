بوسة وسواريه ومكياج صارخ.. أول ظهور لـ فيفي عبده بعد أزمة مرضها (فيديو)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك عقب أزمة مرضها وتدهور حالتها الصحية.

وظهرت الراقصة، بملابس سواريه ملونة، مع مكياج صارخ، وشعر منسدل، وقامت بتوجيه رسالة لمحبيها ومتابعيها مع قُبلة، قائلة: "وحشتوني أوي".

وكانت الراقصة أوضحت من قبل، تفاصيل مرضها، عبر تسجيل صوتي قائلة: "مساء الفل من مصر أم الدنيا، أنا عايزة أطمنكو عليا، أنا مش في المستشفى ولا حاجة زي ما ناس كتير قالت، أنا عيانة بس في البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني".

وأكملت فيفي بصوت يظهر معاناتها من الإرهاق: "أنا طلبت منكو تدعولي لأني مكنتش بقدر أمشي على رجلي، وأديني بتعالج، وإن شاء الله أبقى كويسة، أنا بطمنكو عليا عشان اللي الناس كاتبينه، حرام كده بيطلعوا إشاعات عليا".

وأضافت فيفي عبده: "الحمدلله أنا بتعالج وربنا يسهل، ربنا يخليكوا ليا ويشفي كل مريض ويشفيني، يا رب شدة وتزول، بحبكو أوي من مصر أم الدنيا ومن بيتي".

المرض يمنع مشاركة فيفي عبده في زفاف أمير شاهين

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، ظهرت الفنانة فيفي عبده، بغطاء الرأس "الحجاب"، خلال فيديو للحديث عن إصابتها بنزلة برد، مؤكدة أنها تسببت في غيابها عن فرح أمير شاهين ومنة الله جاب الله.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها بأنها ستتواصل معهم "أونلاين" قريبًا، كما كانت تفعل في السابق، بعدما تتماثل للشفاء، إذ قالت: "آسفة، وحشتوني، معلش مش بطلع أونلاين مكنتش بقدر أتكلم، الحمدلله ربنا شفاني وعفاني ونتقابل قريب.. خمسة مواه.. خمسة هاور يو".