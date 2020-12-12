إطلالة بسيطة لـ نرمين الفقي تثير إعجاب المتابعين: "لسه بخيري"

لايف ستايل

رغم بساطة الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، إلا أنها أثارت إعجاب متابعيها.

ونشرت نرمين، صورة لها وهي مرتدية بلوفر رمادي وبنطلون، كما ارتدت "آيس كاب"، واكتفت بتعليقها على الصورة "صباح الخير".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة التي حازت أكثر من 1000 تعليق، منها: "نفسي أشوفك في بيت العدل"، "الرحمة حلوة"، "القمر بيكبر ولا بيصغر"، "إنتي مبتكبريش خالص"، "إنتي الوحيدة اللي من حقها تقولي تجيني تلاقيني لسه بخيري".

نرمين الفقي بدون مكياج

وفي 3 أكتوبر الماضي، ظهرت الفنانة نرمين الفقي، دون مساحيق التجميل، عبر إنستجرام، معلقة عليها: "خليك طبيعي، مش بس في الشكل، في كل شيء، خليك على طبيعتك".

‎وسيطرت البساطة على الإطلالة بأكملها، فلم يقتصر على المكياج فقط، حيث ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع، ونسقت معه شورت باللون الأسود، متخلية عن الإكسسوارات والمجوهرات.

نيولوك نرمين الفقي

ومنذ أيام، فاجأت نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف للشعر، تظهر فيه بـ"نيو لوك"، مطلة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها.

وفي يناير الماضي، شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورها بـ"نيو لوك" بشعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.