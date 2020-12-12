طريقة تطبيق مكياج عيون سموكي أسود داكن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - يحظى مكياج العيون السموكي برواجاً كبيراً بين الكثير من النساء، خاصة في السهرات المسائية، إذ يساعد في ظهورهن بإطلالة جذابة ومميزة، تلفت الأنظار.

وعلى الرغم من اختلاف طرق تطبيق مكياج العيون السموكي، إلا أن مكياج العيون السموكي الأسود الداكن، يظل له جاذبية خاصة خاصة لصاحبات العيون الواسعة.

وفي السطور التالية، يقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة عمل مكياج عيون سموكي أسود داكن، لإطلالة أكثر جاذبية للعينين:



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج عيون سموكي أسود داكن

مكياج عيون سموكي اسود داكن



-البرايمر

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

- ظلال العيون السموكي الأسود.

-ظلال العيون الرمادي الداكن

- ظلال العيون بدرجات النيود.

-الجليتر الذهبي أو الفضي.

- بلاشر بلون برتقالي أو خوخي أو وردي.

- الكحل السائل الأسود أو الآيلاينر.

- بودرة أو ماسكارا الحواجب.

- ماسكارا سوداء داكنة ورموش صناعية.

- أحمر شفاه.

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ثانيا: تطبيق عمل مكياج عيون سموكي اسود داكن

مكياج عيون سموكي اسود داكن



1-نظفي بشرتك بالمنظف المناسب، ثم ضعي قطرات من التونر على قطعة نظيفة من القطن، ومرريها على بشرتكِ للتأكد من غلق المسام جيداً.

2-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه جيدا على الوجه والرقبة، للحفاظ على ثبات المكياج طوال حفل الزفاف.

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أثناء عمل مكياج عيون سموكي أسود داكن، أن يكون كريم الأساس المُسخدم على البشرة بدرجة أغمق قليلاً من درجة لون بشرتك.

4- ضعي الكونسيلر على الهالات السوداء وحول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه والرقبة.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح بأي درجة من درجات النيود على منطقة الجفن بالكامل وحتى أسفل الحاجبين، ثم قومي بدمجه مع ظلال العيون باللون الأسود الداكن، الذي يتم وضعه على الجفن المتحرك، ثم ادمجيه مع ظلال العيون باللون الرمادي الداكن عند طية الجفن.

6-في حال كنتِ تستعدين لحضور سهرة أو حفلة، يُمكنكِ تطبيق الجيتر الفضي أو الذهبي بحسب لون ملابسكِ، وذلك إما عند الجفن المُتحرك فوق ظلال العيون السموكي الأسود مباشرة، أو على مدمع العين بشكل يشبه نصف الدائرة.

7-استخدمي الآيلاينر لرسم عينيك من الأعلى في خط سميك عند زاوية العين الداخلية، وهو الخط الذي يمتد حتى زاوية العين.

7- ارسمي حاجبيكِ ببودرة تحديد الحواجب أو الماسكارا المناسبة للون بشرتك.

8- ضعي الماسكارا السوداء الداكنة على رموشكِ ثم استخدمي الرموش الصناعية لإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية لعينيكِ.

9- ضعي بلاشر باللون البرتقالي أو الوردي على خدودكِ، مع القليل من الهايلايتر اللامع على الوجنتين والذقن لإطلالة أكثرإشراقاً.

10- حددي الشفاه بقلم التحديد، ثم اختاري أحمر شفاه باللون المُفضل لديكِ، لتُكملي إطلالتك المميزة.



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