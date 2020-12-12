أفضل ملمع شفاه في حصاد 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - بعد سنوات من هيمنة أحمر الشفاه المات على عالم المكياج، عادت ملمعات الشفاه بقوة في عام 2020، لتبرز الشفاه بأفضل طريقة وتمنحها مظهراً أنثوياً فريداً، فالروج الغلوسي كان من أبرز صيحات مكياج 2020، بألوانه المختلفة التي تتناغم مع ألوان البشرة. وفي حصاد 2020، نرصد لك في هذا المقال أفضل ملمعات الشفاه من أشهر الماركات العالمية.



Gloss Bomb Universal Lip Luminizer من Fenty

Gloss Bomb Universal Lip Luminizer من Fenty



تحتوي تركيبة ملمع الشفاه هذا من Fenty، على زبدة الشيا التي ترطب الشفاه في الأعماق، وتُكسبه خلاصة الخوخ والفانيليا رائحة رائعة، كما يتوافر بسبعة درجات ألوان تم تصميمها وفق ألوان البشرة المختلفة. وإضافة الى لونه الجذاب، يتضمن أيضاً بريقاً خافتاً يجعل الشفاه تبدو ممتلئة على الفور.

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Oil-Infused Lip Tint من نارس

Oil-Infused Lip Tint من نارس



إن هذا الغلوس من علامة نارس Nars، متعدد المهام، فهو يوفر لمعاناً مذهلاً للشفاه، ويحتوي على مزيج من مضادات الأكسدة والمكونات الطبيعية التي ترطب وتنعم الشفاه، مثل مستخلص الرمان وزيت بذور التوت والفيتامينات A و E. كما أن تركيبته خفيفة لا تثقل الشفاه وتدوم لساعات طويلة.

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Beauty Boss Lip Gloss من Stila

Beauty Boss Lip Gloss



إن ملمع الشفاه هذا يتألف من لآلئ متقزجة اللون عاكسة للضوء للحصول على لمعان شديد، ويتوافر بثمانية عشر لوناً، من البرقوقي الى الخوخي وصولاً الى البنفسجي... كما أن تركيبته شديدة الثبات، فهي تدوم طوال النهار، ولا تحتاجين منه سوى تمريرة واحدة على شفتيك.

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Lip Gloss من Anastasia Beverly Hills

Lip Gloss



يتميز ملمع الشفاه هذا بتركيبته الغنية والمكثفة التي توفر تغطية رائعة للشفاه من دون أن تتسبب في جفافها، وهو يجمع بين لمعان الغلوس وحيوية الروج، إضافة الى أن رائحته شهية بفضل احتوائه على الفانيليا. وهو يتوافر بثلاثة ألوان ومجموعة واسعة من الظلال.

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Artist Nude Creme Liquid Lipstick من MAKE UP FOR EVER

Artist Nude Creme Liquid Lipstick



إن تركيبة غلوس الشفاه هذا من مايك آب فور ايفر، طويلة الأمد، جعلته محبوباً جداً من النجمات وفناني المكياج على حد سواء، وهو متوافر بـ12 لوناً جذاباً، كما أنه كريمي غني ولامع جداً. وبتمريرة واحدة منه ستحصلين على تغطية مكثفة وكاملة لشفتيك.

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