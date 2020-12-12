كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - تقشير وتوريد الشفاه في المنزل يتطلّب ثلاث خطوات أساسية تقوم في المرحلة الأولى على التخلص من الجلد الميّت عن الشفاه، أمّا الخطوة الثانية وهي لا تقل أهمية عن تقشير الشفاه فهي تقوم على ترطيب الشفاه وصولاً إلى المرحلة الأخيرة التي تقضي بـ توريد الشفاه عن طريق صبغها باللّون الوردي.



إليكِ فيما يلي خلطات طبيعية لتقشير الشفاه وترطيبها وتوريدها في المنزل، أدخليها في نظام العناية بالبشرة الخاص بكِ، لحجر صحيّ أنيق ومشّع بالجمال والجاذبية.





خلطة تقشير الشفاه

تقشير الشفاه





المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من السكّر



الطريقة:

امزجي عصير الليمون الطازج مع السكّر.

قومي بتدليك شفاهك بالخليط باستخدام فرشاة أسنان نظيفة ومتوسطة الخشونة لمدة 5 دقائق.

اشطفي شفاهكِ بالماء البارد وجففيها بلطف.

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خلطة ترطيب الشفاه

ترطيب الشفاه





المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة حليب البودرة.



الطريقة:

اخلطي الزبادي مع حليب البودرة حتى لا يصبح سائلاً.

ضعي القليل منه على الشفاه ودلّكي بلطف.

اتركي الخليط على الشفاه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي الشفاه بالماء الفاتر وكرّري بانتظام استخدام الخليط مرّة يومياً.

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خلطة توريد الشفاه

توريد الشفاه





المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الشمندر الطازج

ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر



الطريقة:

ضعي المزيج على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش.

دلكيها بلطف لمدة 10 دقائق.

اغسليه في صباح اليوم التالي.

استخدمي هذه الطريقة مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع أو اثنين.



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