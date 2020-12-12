شامبو طبيعي سيجعل شعرك ناعماً كالحرير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - الشعر الجاف مشكلة مزعجة تعاني منها كثيرات من النساء، فيسعين بكافة الطرق الى تنعيم شعرهن، لما يضفيه الشعر الناعم من أنوثة وجمال على إطلالة المرأة.

فإذا كنت تمتلكين شعراً جافاً، ما رأيك بتحضير شامبو خاص بهذا النوع من الشعر في المنزل، خال من المواد الكيماوية وسيجعل شعرك ناعماً كالحرير. إليك التفاصيل...



مكونات الشامبو

شامبو طبيعي



- كوب من حليب جوز الهند كامل الدسم.

- ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

- ملعقتان كبيرتان من العسل.

- ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

- ملعقة صغيرة من زيت اللافندر أو أي زيت عطري تفضّلينه.



هكذا تحضرينه

قومي بمزج كل من حليب جوز الهند والعسل وزيت الجوجوبا وزيت الخروع وخل التفاح وزيت اللافندر. ولكي تحصلي على خليط متجانس، عليك تحريك المكونات جيداً بواسطة خلاط يدوي. من ثم، أحضري علبة شامبو فارغة، شرط أن تكون نظيفة ومعقمة جيداً، وضعي فيها الشامبو الطبيعي الذي حصلت عليه، وذلك لاستخدامه عند الحاجة.



استخدميه والمسي النتائج بنفسك

ضعي كمية مناسبة من هذا الشامبو على شعرك المبلل وفروة رأسك، مع تدليكها لبضع دقائق. من ثم، شطفي شعرك بالمياه الدافئة جيداً. ونظراً الى فاعلية هذا الشامبو في تنعيم الشعر وترطيبه، فأنت لست في حاجة الى استخدام بلسم الشعر

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