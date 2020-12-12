نيللي كريم تنشر صورة لها مع ابنتها سيليا: أميرتي

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها مع ابنتها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي، مع ابنتها سيليا، وعلقت: "أميرتي".

وكانت الفنانة نيللي كريم، أنجبت ابنتيها سيليا وكندة، من زوجها خبير التغذية هاني أبو النجا، وانفصلا في عام 2015، وكانت متزوجة من قبل وأنجبت ابنيها كريم ويوسف.

وكانت الفنانة نيللي كريم، تألقت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، بفستان "كافيه لامع"، أبرز أنوثتها، وتسريحة شعر مموجة، ومكياج بسيط.

وكانت نيللي، نشرت صور مع الفنان آسر ياسين، من خلال مقطع فيديو وعدد من الصور الفوتوغرافية، خلال فاعليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشارك آسر ياسين، متابعيه عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء الرقص على أغنية "مليونير"، مع الفنانة نيللي كريم.

آخر أعمال نيللي كريم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، من خلال بطولتها في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكان من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري.

العميل صفر

وتعكف حاليًا الفنانة نيللي كريم، على تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر"، فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.