شاهدي أجمل إطلالات زينة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - تُعد النجمة المصرية زينة من أكثر الفنانات العربيات أناقة، إذ تحرص دائماً على الظهور بإطلالات فخمة وأنيقة على السجادة الحمراء للمهرجات والفعاليات الفنية، كما تُتقن اختيار إطلالاتها الكاجوال لتظهر بشكل جذاب ومميز خلال إطلالاتها اليومية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من الإطلالات المختلفة، لتشاهدي أجمل إطلالات زينة في 2020.



زينة بفستان فضي بتنورة ذات شق أمامي

زينة بفستان فضي بتنورة ذات شق أمامي





بإطلالة جذابة وفخمة، حضرت زينة مهرجان الأفضل لمجموعة وشوشة الإعلامية المصرية هذا الأسبوع، بفستان أنيق مُصمم من القماش الفضي اللامع مع تنورة ذات شق أمامي، وتوب ذي فتحة صدر مربعة وحمالات عريضة.

واعتمدت زينة مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدل، مع مكياج نيود، ومجوهرات ماسية فخمة، إضافة إلى يد صغيرة باللون الرمادي اللامع.

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زينة بإطلالة كاجوال صيفية على البحر

زينة بإطلالة كاجوال صيفية على البحر





في إطلالة كاجوال وعصرية على شاطئ البحر خلال فصل الصيف الماضي، اعتمدت زينة تنورة بيضاء من القطن مع توب بدون أكمام باللون الفوشيا.

ونسقت زينة مع هذه الإطلالة، حقيبة يد باللون الأوف وايت من ماركة Louis Vuitton، وحذاء مفتوح باللون البني، كما اعتمدت تسريحة شعر ويفي، ونظارة شمسية ذات عدسات زهرية.



زينة بفستان كشكش مع حذاء بوت طويل

زينة بفستان كشكش مع حذاء بوت طويل





اعتمدت زينة في هذه الإطلالة الأنيقة، فستان قصير باللون الأسود، مُصمم من تنورة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف مع تصميم الكشكش على الخصر، وتوب ذي أكمام طويل وأكتاف ساقطة.

ونسقت زينة مع إطلالتها الأنيقة، بوت من الجلد باللون الجملي ذي كعب عالٍ، مع حقيبة كتف بنفس اللون، إضافة إلى نظارة شمسية ذات عدسات باللون العسلي، وأكسسوارات باللون الذهبي.

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زينة بإطلالة كاجوال شتوية

زينة بإطلالة كاجوال شتوية





في إطلالة شتوية أنيقة بمدينة الأقصر في جنوب مصر، نسقت زينة بنطلون واسع ذي خصر مرتفع وخط عريض باللون الأبيض على الجانبين، مع بليزر قصير باللون الأسود، وتيشرت من القطن الأبيض.

واعتمدت زينة مع إطلالتها تسريحة شعر منسدل بأطراف الويفي، إضافة إلى مكياج وردي ناعم، ونظارة شمسية ذات عدسات باللون الرمادي.



زينة بفستان أسود بتصميم حورية البحر

زينة بفستان أسود بتصميم حورية البحر





خلال إحدى جلسات التصوير، اعتمدت زينة فستان أنيق صُمم من التول الأسود المُبطن، ومُطرز بالترتر الأسود، ذي تنورة بتصميم حورية البحر، وتوب بدون أكمام، مع تصميم فتحة الصدر من الدانتيل الأسود.

واعتمدت زينة مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدل مع أطراف بتسريحة الويفي، إضافة إلى غرة قصيرة تنسدل خصلاتها بحرية على الجبهة.

وطبقت زينة مع إطلالتها الأنيقة، مكياج سموكي خفيف، فيما ارتدت أقراط طويلة وسوار فضي.

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