كيف نرتدي الأحمر على طريقة النجوم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - الأحمر لون الشغف والجرأة ولا يمكن أن يمر مرور الكرام مهما كان بسيطاً فلكل من درجة تليق به من هذا اللون بدءً بالأحمر المخملي وصولاً الى الأرجواني، لينتهي الى الكرزي، وقد تفنّن المصممون بتنسيقه مع الأسود والزهري والبيج، فماذا ارتدت نجماتنا مؤخراً باللون الأحمر؟



الأحمر يختلف مفهومه بين النجمتين يسرا ونجوى كرم

الأحمر االفخم





حاولت نجماتنا التجديد بتنسيق اللون الأحمر فلم يرتدينه كلون واحد إلا نادراً وحسب طبيعة المناسبة، فالأحمر المزدان بالغيبور أو المصمم من الشيفون والذي نرتديه على السجادة الحمراء يكون مختلفاً عن الإطلالات النهارية. وحتى في المناسبات الرسمية قد تبدو اللمسة الحمراء راقية مهما صغرت مساحتها، فلننظر الى فستان النجمة نجوى كرم الذي اختارته باللونين الأسود والأبيض ولكنّها أدخلت الحزام الجلدي الأحمر الذي أضاف حيوية إلى اللوك. وفي مقابلها نجد النجمة يسرا التي اختارت فستاناً أحمر مونوكروم أعدّه المصمم جوروج حبيقة خصيصاً لها ويتميز بتنورته الأميرية. هو فستان جميل ولكنّه فستان آمن SAFE فتنورته الفضفاضة تخفي ما نريد وتبرز الجميل فينا فقط، وهذه قصة تليق بكل الأجسام كما يضفي اللون الموحد الرقي ويسهل تنسيق المجوهرات معه، لذا نقول بأنه مناسب للسجادة الحمراء.

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سيرين عبد النور : أكثر النجمات تألّقاً بالأحمر

الأحمر الرومنسي





تُعتبر سيرين من أكثر النجمات اللواتي تألقن في هذا العام بالأحمر وقد حملت أزياؤها توقيع خبير الموضة سيدريك حداد وقد اخترنا لك ما اعتبرناه الأجمل وهو زي من أمل أزهري يتمثل في فستان هو عبارة عن تنورة من التول الأحمر وسترة من القماش الأسود، وانتعلت حذاء اسود وقد اخترنا لها هذه الجزمة المغلفة بالبلاستيك من نوع PVC التي اعتبرناها تليق أيضاً بزيها وتستطيعين معاينة القطع التي اخترناها من موقع www.mytheresa.com

والإطلالة الثانية تمثلت في فستان قصير من كارولينا هيريرا يصلح ارتداؤه في النهار. وإلى جانبها بدت في الصورة النجمة سميرة سعيد أصغر سناً وهي مرتدية طقماً أحمر من التويد المطعم بقماش مزدان بالتطبيعات البرية، وهو من الإطلالات الموفقة للنجمة نظراً لطابعه العصري الكلاسيكي.

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الأحمر العصري بين نانسي عجرم ومهيرة عبد العزيز

كيف نرتدي الأحمر؟



ارتدت الإعلامية على قناة MBC طقماً من الجلد الأحمر ناسب قامتها فيما ظهرت النجمة نانسي عجرم بقميص ابيض وبتنورة تزدان بالأحمر من أسفلها وهي إطلالة طفولية راقية، زادها الأحمر حيوية.

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الأحمر الملكي:

الأحمر الطويل



ارتدته الإعلامية ألين وطفا التي أطلت بفستان من تصميم إيلي صعب يتميز بقصته الواسعة ويقابلها إطلالة لنادين فرّاج بفستان براق أحمر غير متجانس من الأسفل من تصميم أليكس بيري.



إخترنا لك من موضة خريف وشتاء 2020- 2021 باقة من الأكسسوارات من حقائب وأحذية حمراء

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إليك أربع حقائب حمراء:

الأحمر الرومنسي





حقيبة من غوتشي.

حقيبة من لويفي.

حقيبة من كريستيان لوبوتان.

حقيبة من باكو رابان.

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4 أحذية حمراء:

الأحمر الرومنسي





حذاء عال مجدول من بوتيغا فينيتا.

حذاء سنيكرز من كريستيان لوبوتان.

حذاء رياضي TRAINERS من فالنتينو.

حذاء عال من سانت لوران.

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ما القطع المميزة التي ننصحك باقتنائها باللون الأحمر؟

الأحمر الرومنسي



فستان يتميز بتطبيعات برية بالللونين الأحمر والأسود من ألكسندر مكوين.

جزمة عالية من الجلد اللامع المتموّج من ماركVETEMENTS

كنزة من غوتشي باللونين الأحمر والبيج.

حقيبة تحمل بطريقتين من ماركة بوتيغا فينيتا.

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