أجمل موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - تختار العديد من السيدات سلاسل ذهب أبيض ليتألقن بمجوهرات تزيّن اطلالاتهنّ اليومية. دللي عنقك فيي مختلف المناسبات وأجمل موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة من توقيع أشهر الماركات.



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سلاسل ذهب أبيض ناعمة من بوشيرون Boucheron BOUCHERON

قدمت ماركة بوشيرون Boucheron موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة بتصاميم ناعمة مع تعليقات عصرية ومرصعة بفصوص الألماس البرّاقة مثل السلسلة بتعليقة الماركيز والسلاسل بالتعليقات المستوحاة من الطبيعة.







سلاسل ذهب أبيض ناعمة من بولغاري Bulgari BULGARI

بتصاميم الدوائر المصنوعة من الذهب الأبيض، قدمت ماركة بولغاري Bulgari سلاسل ذهب أبيض ناعمة مرصعة بالألماس لإطلالة عصرية أخاذة.



سلاسل ذهب أبيض ناعمة من شوميه Chaumet CHAUMET

من ماركة شوميه Chaumet، اخترنا لكِ موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة مع تعليقات بسيطة ليضيف لمسة رومانسية لإطلالة المرأة في النهار والمساء.



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سلاسل ذهب أبيض ناعمة من شوبارد Chopard CHOPARD

بتصاميم عصرية ومفعمة بالرومانسية، قدمت ماركة شوبارد Chopard موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة مثل سلاسل بتعليقات القلب والتصميم الدائري بفصوص الألماس المتحركة Happy Diamonds. سلاسل ذهب أبيض ناعمة من تيفاني Tiffany

TIFFANY

للمرأة التي تبحث عن موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة، يمكنك الإختيار من سلاسل تيفاني Tiffany العصرية سواء بتصاميم القلوب أو الدوائر المفرغة.





سلاسل ذهب أبيض ناعمة من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels VAN CLEEF &ARPELS

قدمت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels موديلات سلاسل ذهب أبيض ناعمة بتصميم الوردة الرباعية المرصعة بالألماس. تابعي المزيد:أشكال سلاسل ذهب جنزير موديلات 2020

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