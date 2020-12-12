لورديانا ترقص مع ميار الغيطي في حفل زفافها على نغمات "إخواتي" (فيديو)

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي، وهي ترقص مع الراقصة البرازيلية لورديانا.

وظهرت ميار، أثناء الرقص مع لورديانا التي أحيت حفل زفافها، على أغنية "إخواتي".

وكانت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، أحيت زفاف الفنانة الشابة ميار الغيطي، ابنة الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، على زوجها المهندس شريف العلمى، مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة.

وظهرت لورديانا، في عدة مقاطع مصورة، شاركت بها عبر خاصية "استوري" عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تُحيي الحفل، رفقة الفنان الشعبي حسن شاكوش.

وأظهرت اللقطات الراقصة، وهي ترتدي بدلة رقص جريئة باللون الموف، مُرصعة بالفصوص والترتر اللامع.

زواج ميار الغيطي

واحتفلت أمس، الفنانة ميار الغيطي، بزفافها في الجونة، وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وظهرت ميار، وهي واقفة إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

وكان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.