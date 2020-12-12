كاتبة صحفية: "الزوج المصري بيتضرب ويغسل المواعين.. وناقص يولد"

علاقات و مجتمع

عادت الكاتبة دعاء عبدالسلام، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، لإثارة الجدل مُجددًا، مؤكدة أن الزوج المصري يتعرض للتعنيف، بالضرب والطرد، ردًا منها على حديث المفتي عن ضرب الرجل لزوجته، ونهي الدين عنه.

ودونت "عبد السلام" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الزوج بقى بيضرب وكمان بيطرد وبيتاخد منه عياله وشقى عمره ولازم يغسل المواعين وينضف إحنا فى زمن ربنا يستر تطلع دعوات نسائية إنه يولد أو يبيض".

وكانت "عبد السلام" خلال حديثها لـ "هُن"، أكدت من قبل دعوتها للتعدد، مؤكدة أن هناك أسبابا وظواهر اجتماعية دفعتها للحديث عن الأمر مُجددًا، قائلة: "من وجهة نظري في ظواهر اجتماعية سيئة تخليني أدعو للتعدد، زي ارتفاع عدد المطلقات، والخرس الزوجي، غير أن عدد البنات في زيادة عن عدد الرجالة كمان".

وتابعت الكاتبة الصحفية: "مفيش حاجة اسمها الراجل ده بتاعي، جوزك مش كدة، لأن الراجل بيحب التنوع والتغير والإثارة والتشويق".

واستطرت "دعاء" حديثها، أن دعوتها لم تُقلل من شأن الزوجة الأولى، قائلة: "ممكن تكون مفهاش عيب، لكن دي طبيعة الرجل".

وعن حياتها الشخصية، أكدت أنها متزوجة، وأنها الزوجة الوحيدة لكن لا تمانع رغبة زوجها في التعدد إذا اراد.

يذكر أن "دعاء" كاتبة ومقدمة برامج، حيث عملت بقناتي "الحدث"، و" LTC" ولها العديد من الآراء حول دعم التعدد.