"بقت مسخ".. تعرف على "أنجلينا جولي الإيرانية" بعد الحكم بسجنها 10 سنوات

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عاد اسم "سحر تبر"، المعروفة إعلاميًا بـ"أنجلينا جولي الإيرانية"، يتداول على الساحة مُجددًا، بعدما قضت محكمة إيرانية، أمس الجمعة، بسجنها 10 سنوات للشابة لإيرانية، بتهمتي "التحفيز على العنف" وأخرى مرتبطة بـ"الفساد"

وجرى اعتقال سحر في أكتوبر 2019، قبل أن يصدر ضدها حكم السجن بالأمس، بحسب ما أفادت به وكالة "ركنا" الإيرانية.

ونقلت وكالة "ركنا" عن الشابة الإيرانية قولها: "وجهت إلي 4 تهم وجرت تبرئتي من تهمتين.. لا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو"، مضيفة أن "القاضي حكم علي بالسجن 10 سنوات".

ويرصد "هن" معلومات عن سحر تبر "أنجلينا جولي الإيرانية".

من هي أنجلينا جولي الإيرانية؟

تُدعى فاطمة خويشوند، ومعروفة بـ "سحر تبر"

تبلغ من العمر الآن 22 عامًا.

أكدت أنها كانت الطفلة الوحيدة فى عائلة انفصل فيها والدها عن والدتها وكانت تحلم بالشهرة طول حياتها.

حققت شهرة واسعة في 2017، بعد تداول صور لها، زاعمين بإجرائها عمليات تجميلية لتشبه "جولي".

تداول البعض شائعات عنها بأنها أجرت 50 عملية جراحية لتشبه الممثلة أنجلينا جولي، قبل أن توضح الأمر.

أكدت أن الصور التي انتشرت على وسائل الإعلام، فوتوشوب ومستحضرات تجميل، وذلك للتسلية.

نفت أي وجود رغبة لها في التشبه بالفنانة العالمية من البداية، وأن الأمر كان مجرد تسلية.

أكدت أنها فقط خضعت لعملية على الأنف ونفخ الشفتين وشفط الدهون فقط.

صرحت من قبل أنها لا ترى أي شيء رهيب في العمليات التجميلية.

وُجه إليها أربع تهم وبُرئت من تهمتين، وهما "التحفيز على العنف" وأخرى مرتبطة بـ"الفساد".