خوفا من كورونا.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها بالسويس

علاقات و مجتمع

حرر سائق بمحافظة السويس محضرا بقسم الشرطة، أكد من خلاله أن زوجته غادرت المنزل؛ لأنها اتهمته أنه مريض كورونا، مطالبا بإثبات أخذها منقولات من منزل الزوجية، وذهب بقائمة الزواج.

وأكد الزوج من خلاله أقواله بمحضر الشرطة، أنه يوجد شهود على مغادرة زوجته المنزل، وأخذ متعلقات من منزل الأسرة بشهادة مالك العمارة السكنية، بمنطقة عرب المعمل بحي فيصل المقيمين بها.

وقال الزوج: "فوجئت عندما ذهبت للمنزل بعد انتهاء يوم عمل بالتاكسي الذي أعمل به، أن زوجتي جمعت ملابسها ومتعلقات من منزل الأسرة، وغادرت بصحبة شقيقها، وطالبت بالطلاق؛ لأنها تقول إنني مريض بكورونا".

وأضاف الزوج: "ما حدث هو أنني خلال هذا اليوم اتصلت بزوجتي، وقلت لها إنه كان متواجد معي بالتاكسي مريض كورونا، أوصلته إلى المستشفى في السويس، ثم عندما ذهبت للمنزل لم أجدها، وقال مالك العمارة السكنية التي نستأجر بها شقة سكنية أنها غادرت المنزل مع شقيقه، وقالت إنني مريض كورونا، وأنها تريد الطلاق".

وطالب الزوج بمحضر الشرطة، إثبات شهادة الجيران ومالك العمارة السكنية؛ لأنه يخشى أن تستخدم زوجته قائمة المنقولات الزوجية لرفع قضية ضده، مؤكدا أنه مندهش مما فعلته، وبالرغم من أنه ليس مريض كورونا، فليس من حقها حتى لو كان مريضا أن يحدث هذا".