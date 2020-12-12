نجم الزمالك السابق: "استلفت تمن الدبلة عشان أخطب وحياتي كانت أقساط"

علاقات و مجتمع

قرر أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، توجيه رسالة شُكر وعرفان لزوجته، لوقوفها بجانبه في بداية حياتهما، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ودون اللاعب، قائلًا: "ربنا كرمني بزوجة غالية أوي أول ما خطبتها كنت مستلف فلوس الدبلة والخاتم وفضلت في ضهري".

وتابع "عيد": "عدى علينا أيام صعبة جداً في أول الجواز كان أغلب حياتنا أقساط وسلف وفضلت ورايا لحد ما ربنا كرمنا وعمرها ما طلبت مني أي حاجة فوق طاقتي حتى لو شايفة إن في فلوس وليها الفضل في أي حاجة وصلتلها بجد".

وكان أحمد عيد طالب نجوم الفريق السابقين، بالوقوف بجوار النادي في هذا التوقيت الصعب، خاصة بعدما أصدرت اللجنة المعينة من قبل وزارة الرياضة بيانا يخص مديونات النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكتب عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": اللي الزمالك عملهم وعمل أساميهم ولحم كتافهم من خيره يفوقوا كده ميستخبوش ويجوا وقت الفرحة والمكسب ياخدوا اللقطة الزمالك عاوز الناس كلها حواليه دلوقتي ولاده وجمهوره، ده وقتهم خليكو مع الزمالك مش مع المصالح".

أحمد عيد يكشف سبب عدم ظهوره بقناة الزمالك

وكشف أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، بأنه اعتذر عن الظهور في قناة الزمالك بسبب عدم السماح له بالحديث عن ما يحدث في نادي الزمالك، مثلما تحدث طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي.