دراسة: الجينات يمكن أن تكون مفتاح علاجات كورونا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصلت دراسة بريطانية إلى أن الجينات يمكن أن تكون مفتاح علاجات فيروس كورونا الجديدة.

جاء ذلك بعد أن تم تحديد العلاجات المحتملة لـ كوفيد-19، بعد اكتشاف خمسة جينات مرتبطة بأشد أشكال المرض، وفقا لصحيفة "medicalxpress".

وتأتي الأدلة الجينية في المرتبة الثانية بعد التجارب السريرية كطريقة لمعرفة العلاجات التي ستكون فعالة في المرض، ويقول الخبراء إن الأدوية الحالية التي تستهدف تصرفات الجينات تكشف عن الأدوية التي يجب إعادة استخدامها لعلاج كورونا في التجارب السريرية.

وتم تحديد الجينات المشاركة في عمليتين جزيئيتين - المناعة المضادة للفيروسات والتهاب الرئة، سيساعد هذا الاكتشاف الأطباء على فهم كيفية تدمير كورونا للرئتين على المستوى الجزيئي.

وتوصل باحثون من جامعة إدنبرة ببريطانيا، إلى هذا الاكتشاف من خلال دراسة الحمض النووي لـ 2700 مريض في 208 وحدة للعناية المركزة في المملكة المتحدة.

وقارن باحثون من اتحاد GenOMICC - وهو تعاون عالمي لدراسة الجينات في الأمراض الخطيرة - المعلومات الجينية لمرضى كورونا في وحدة العناية المركزة مع عينات مقدمة من متطوعين أصحاء من دراسات أخرى، مثل UK Biobank و Generation Scotland و100،000 Genomes.

ووجد الفريق اختلافات رئيسية في خمسة جينات لمرضى وحدة العناية المركزة مقارنة بالعينات التي قدمها متطوعون أصحاء، وتشرح الجينات - IFNAR2 و TYK2 و OAS1 و DPP9 و CCR2 -، جزئيًا سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض شديد الخطورة من كورونا، بينما لا يتأثر آخرون.

وبعد تسليط الضوء على الجينات، تمكن الفريق بعد ذلك من التنبؤ بتأثير العلاجات الدوائية على المرضى، لأن بعض المتغيرات الجينية تستجيب بطريقة مماثلة لعقاقير معينة.

على سبيل المثال، أظهروا أن انخفاض نشاط جين TYK2 يحمي من كورونا، وتنتج فئة من العقاقير المضادة للالتهابات تسمى مثبطات JAK ، والتي تشمل عقار الباريسينيب، هذا التأثير.

واكتشف الباحثون أيضًا أن زيادة نشاط الجين INFAR2 من المحتمل أيضًا أن تخلق الحماية، لأنه من المحتمل أن تحاكي تأثير العلاج بالإنترفيرون - البروتينات التي تطلقها خلايا الجهاز المناعي للدفاع ضد الفيروسات، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه لكي تكون فعالة، قد يحتاج المرضى إلى العلاج في وقت مبكر من المرض.

واستنادًا إلى النتائج المنشورة في مجلة Nature، يقول الباحثون إن التجارب السريرية يجب أن تركز على الأدوية التي تستهدف هذه المسارات المحددة المضادة للفيروسات والالتهابات.

وقال الدكتور كينيث بيلي، كبير الباحثين في المشروع والمستشار الأكاديمي في طب الرعاية الحرجة وزميل الأبحاث الأول في معهد روزلين بجامعة إدنبرة: "هذا إدراك مذهل لوعد علم الوراثة البشري للمساعدة في فهم الأمراض الخطيرة، تمامًا كما هو الحال في تعفن الدم والإنفلونزا، في كورونا، يحدث تلف في الرئتين بسبب نظام المناعة لدينا، وليس الفيروس نفسه، وتوفر نتائجنا الجينية خارطة طريق من خلال تعقيد الإشارات المناعية، مما يوضح الطريق إلى أهداف الأدوية الرئيسية".

وأضاف: "تسلط نتائجنا الضوء على الفور على الأدوية التي يجب أن تكون على رأس قائمة الاختبارات السريرية، لا يمكننا اختبار سوى عدد قليل من الأدوية في كل مرة، لذا فإن اتخاذ الخيارات الصحيحة سينقذ آلاف الأرواح، هذا العمل ممكن فقط بسبب المساهمة السخية للمرضى أنفسهم وعائلاتهم، وفرق البحث في مستشفيات بريطانيا في جميع أنحاء البلاد، والتمويل السخي الذي تلقيناه من الجمهور والمنظمات".

بدأت GenOMICC (علم الوراثة الخاصة بالحساسية والوفيات في الرعاية الحرجة) في عام 2015 كاتحاد عالمي مفتوح لأطباء العناية المركزة مكرسين لفهم العوامل الوراثية التي تؤثر على النتائج في العناية المركزة من أمراض مثل السارس والإنفلونزا والإنتان، طوال عام 2020، وركز على أبحاث كورونا بالشراكة مع Genomics England.