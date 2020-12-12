"ميكس" سلمى الشيمي في يوم الجمعة.. "الصبح بالحجاب وبليل بالمكشوف" (صور)

لايف ستايل

استمرت الموديل سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميًا بصاحبة "فوتوسيشن سقارة" في إثارة الجدل، على الرغم من تصاعد الأمر، وصولًا للتحقيقات.

وعادت "الشيمي" مجددًا بجلسات تصوير جريئة، على غرار "فوتوسيشن" أزمة سقارة.

وأمس، الجمعة، قررت الموديل العشرينية، مشاركة متابعيها في صباح اليوم، بصورة محتشمة، مرتدية عباءة بيضاء فضفاضة، مع حجاب أبيض تقليدي وسبحة، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون مشيدين بإطلالتها المحتشمة، وطالب منها البعض الاستمرار عليه.

لتعود بعد ساعات في المساء، بجلسة تصوير جريئة مرتدية فستانا لامعا، مكشوفا، ومفتوحا من الساقين، مع مكياج صارخ، ما تفاعل معه متابعوها بشكل كبير، مشيرين لتناقضها في الإطلالتين.

أزمة سلمى الشيمي

يذكر أن الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر، حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها "غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها"، ما أغضب كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.