بـ"قبلة" و"سيلفي".. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

لايف ستايل

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ياسمين"، عددا من الصور "السيلفي" التي جمعتها بزوجها، والتي ظهر خلال إحداها وهو يقبلها على خدها، مرفقة عليها تعليقها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي".

وخلال الاحتفال بعيد الحب الشهر الماضي، نشرت الفنانة صورة لها، تجمعها بزوجها.

وأظهرت الصورة، احتضان "ياسمين" لزوجها، موجهة له رسالة باللغة الإنجليزية، قائلة: "بطلي".

وتفاعل العديد من الرواد مع صورة الفنانة وزوجها التي حصدت الآف تسجيلات الإعجاب، متمنين لهم دوام الحب والسعادة.

أحمد العوضي يثير الجدل حول حمل ياسمين عبدالعزيز

وأثار "العوضي" الشكوك مؤخرًا حول حمل ياسمين عبدالعزيز، حيث شارك الفنان متابعيه بصورة جديدة تجمعه بزوجته، وظهر الثنائي بملابس سواريه، خلال حضورهما إحدى المناسبات، حيث ظهر العوضي وهو يحتضن الأخيرة، ويضع يديه حول خصرها دون أن يُعلق مكتفيا بوجوه تعبيرية.

وسرعان ما تفاعل المتابعون حول الصورة، مشيدين بهما وبعلاقتهما، في حين تسائل البعض عن حقيقة حمل الفنانة، بسبب وضعية الصورة، فعلق المتابعون: "هي حامل ولا إيه"، "المسكة دي مش مطمناني".

تفاصيل زواج ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وأعلن الثنائي زواجهما في شهر رمضان الماضي، وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها وقفت بجانبه معنويًا، وكان لها دور كبير في نجاحه في دور "هشام عشماوي" الذي جسده في مسلسل الاختيار، والذي عرض على شاشة "أون" ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وأضاف "العوضي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، حقق نجاحًا كبيرًا، وهي أهم نجمة في مصر.

وتابع: "كان هذا أنسب وقت يجري فيه إعلان الزواج ونحن في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا".

وأوضح "العوضي" أن بداية علاقته بياسمين عبدالعزيز، كانت وقت تصوير مسلسل لآخر نفس، عام 2017، مؤكدا أنه يحبها من قبل أن يعرفها، قائلا: "أكتر ممثلة أنا بحبها من قبل ما أقابلها، هي الممثلة المفضلة بالنسبة لي، وهي النجمة الأهم في مصر، وهي النجمة الوحيدة اللي بتعمل أفلام سينما بمفردها وتحقق إيرادات".

وعن طريقة إعلان زواجه وأنه فقط قام بتغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها، قال إن الأمر كان معروفًا، فالجمهور يعرف أنه مرتبط بها، موضحًا أن هذا الأمر كان مقصودًا، مشيرًا إلى أنهما لم يقيما احتفالًا بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلنا الأمر.