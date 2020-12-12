عصام الحضري يهنئ ابنته "شدوى" بخطبتها: ربنا يسعدكم

لايف ستايل

هنأ حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، ابنته شدوى بخطبتها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "الحضري"، صورة جمعته بزوجته وابنته وخطيبها، وأرفق تعليقًا: "ألف ألف مبروك يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض ويبعد عنكوا أي شيء وحش، ويباركلكم في حياتكم".

وخلال الصورة، أطلت شدوى الحضري، مرتدية "هاف ستومك" أبيض، وجيب بيضاء طويلة ذات فتحة من الأمام.

فيما جاءت إطلالة ابنة الحضري الأولى، خلال حفل خطبتها، بـ"جامب سوت كات" أوف وايت، وشفافة من منطقة البطن.

واحتفل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بحفل خطوبة ابنته شدوى، أول أمس، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر؛ إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا لللإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وظهر "الحضري" خلال حفل الخطوبة، وهو يرقص برفقة ابنته شدوى، على أنغام أغاني ألبوم تامر حسني الجديد.

ويستعد حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، لإقامة حفل في أحد الفنادق الكبرى، خلال شهر مارس 2021، احتفالا بخطوبة ابنته شدوى.

الحضري يحتفل بخطوبة ابنته الكبرى

وخلال الشهر الماضي، احتفل، حارس مرمى المنتخب السابق، بخطبة ابنته الكبرى "شاهندة" رسميًا، حيث نشر عددا من صور عقد قرانها وسط أجواء عائلية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة الحضري، بـ"جامب سوت" بيضاء، ذات أكمام طويلة وشفافة، وبتسريحة شعر بسيطة منسدل على ظهرها.

وشارك أحد أقارب العروس، ويدعى "ميدو الحضري" العديد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" العديد من صور الحفل.

وكان الحضري نشر، عددا من صور الحفل، وأرفق تعليقه: "بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة، ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكم بخير إنتي وعمر حبيبي وابني التاني، وعقبال الفرحة الكبيرة، كبرتي يا شوشو وكبرتيني".