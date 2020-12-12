عبدالله رشدي للفتيات: صورة "الاستوري" عورة.. وخبير نفسي: يحتقر المرأة

فتاوى المرأة

عاد عبدالله رشدي، يتحدث مُجددًا عن السيدات وملابسهن، بل وما يجب عليهن فعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الماضية، سلط "رشدي" الضوء على صور الفتيات على خاصية "الاستوري"، مُحذرًا من الأمر.

ودون "عبدالله" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أخواتنا وبناتنا الفاضلات الكريمات، كونكِ محتجبةً لا يُبيحُ لكِ ذلك وضعَ صورَكِ في الاستوري التي فيها توضيح لتفاصيل جسدِك!".

وتابع: "كلُّ ناظرٍ إلى تلك الصورةِ فإنَّ عليك وزراً مثله فقد يَسَّرْتِ له النظرَ إلى ما حرَّمَ اللهُ..وكلُّ من فُتِنَ بتلك الصورةِ فإنَّ وِزرَ فِتنتِه عليك".

واستطرد: "الاحتجاب ألا يظهر من الجسدِ تفاصيله ولا لون بشرته عدا الوجه والكفين، وعلى القول الآخر فحتى الوجه والكفان عورة يجب سترهما، أذكركن بذلك لأنني-والله- لأرجو لكل نسائنا الخير كما أحبه لأهل بيتي تماماً".

واختتم: "أعلمُ أنَّ الفتن حولكن كثيرة.. وأعلم أن الجمالَ مِنْحةٌ ولكنَّ طاعةَ الله نِعمةٌ، ولمن خاف مقام ربه جنتان؛ ستركنَّ اللهُ ورعاكنَّ وأسعدكُنَّ".

التحليل النفسي لآراء عبدالله رشدي

وعادة ما يكرس "رشدي" أفكاره لمناقشه النساء، وأفكارهن، وملابسهن، بشكل فج ودون مُبرر.

من جانبه، حلل الدكتور هشام بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، آراء عبدالله رشدي الجدلية، قائلًا: "طبعًا أي مشكلة أو أزمة بيكون الطرفين عليهم مسؤولية، لكن ده في حالة أن الموضوع يكون مادي بحت، مش اغتصاب وتحرش، وتعدي على الشرف والحقوق والكرامة".

وتابع "بحري" خلال حديثه لـ "هُن": "للأسف عبدالله رشدي آراؤه بتدل أنه بيحتقر المرأة وبيعتبرها شيء مادي، مش إنسان له روح وكيان وكرامة، وفاكرها مخلوقة ليه وعاء لتفريغ الطاقة الجنسية والإنجاب فقط".

وأضاف أستاذ الطب النفسي: "مينفعش نحول الضحية لشريكة في الجريمة، حتى لو البنت كانت على علم بالطرف التاني، ورفضت العلاقة وهو قرر اغتصابها أو التحرش بيها لازم يُعاقب لأنه لم يحترم رأيها وحقها، بل وتعدى عليها رغمًا عنها".