"الصحة" تنصح السيدات بالتخلص من الوزن الزائد: يصيب بسرطان الثدي

علاقات و مجتمع

حذرت وزارة الصحة والسكان، من الوزن الزائد خاصة للسيدات، ناصحة إياهنَّ الحفاظ على صحة أجسامهنّ للوقاية من الإصابة سرطان الثدي، مؤكّدة أنَّ زيادة الوزن من أكثر العوامل خطورة والتي تعمل على احتمالية الإصابة بكثير من الأمراض.

وأشارت وزارة الصحة، في منشورها الذي جددته للمرة الثالثة، أنَّه بعد انقطاع الدورة الشهرية يزيد خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي خاصة السيدات اللاتي يكتسبنّ زيادة في الوزن لأن الدهون في الجسم تؤثر على مستوى الهرمونات.

وأضافت أنَّ 60% من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا لا تحتاج إلى العلاج الكيميائي، مشيرة إلى أنَّ الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في مستمرة يوميًا من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأوضحت أنَّ المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، إضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ووجهت وزيرة الصحة زيادة فعالية التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتشمل كافة العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة، موضحة أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات من طبيبات وممرضات وفنيات.

وذكرت أنَّه يتمّ العمل بالمبادرة من خلال 3 آلاف و593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، إضافة إلى مشاركة 101 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفة أنَّه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، إلى جانب تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.