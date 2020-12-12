قصير ومكشوف وبدون بطانة.. إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف الجدل في "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

على الرغم من غيابها طيلة الأيام الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته لـ 42، وظهورها في الأيام الأخيرة بفساتين تقليدية، إلا أن الفنانة لم تترك اليوم الأخير حتى اثارت الجدل في النهاية بفستان جريئ، مكشوف وشفاف.

رانيا يوسف، التي أثارت الجدل، على السجادة الحمراء، في ختام "القاهرة السينمائي"، مؤخرًا بفستان مكشوف، أظهر ملامح جسدها، حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الأبيض والبيج والذهبي اللامع،.

الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف تميز بأنه ضيق عند منطقة البطن، والخسر، من اللون الأبيض فأبرز تفاصيل جسدها، مفتوح فتحة "هوليوود" كبيرة من الأمام كاشفا عن ساقيها، أما الجزء الأكثر جرأة فكان في منطقة الصدر.

فكان الفستان من اللون البيج المزيد بخطوط ذهبية رفيعة على الأكتف والصدر والذراعين، وتميز بأنه شفاف كشف عن بطانة داخلية أبرزت الصدر بشكل كبير.

لتعود رانيا مُجددًا وبقوة لإطلالتها الجريئة بالمهرجانات، خاصة القاهرة السينمائي.

ويرصد "هن" إطلالات أثارت بها رانيا يوسف الجدل خلال "القاهرة السينمائي"

فستان البطانة

كانت الإطلالة الأبرز والاكثر جراءة، التي ظهرت بها الفنانة منذ عامين، في ختام الدورة الـ 40، حيث ظهرت بفستان شفاف دون بطانة، أظهر جسدها، وأدعت الفنانة في البداية أن "بطانة الفستان اترفعت" قبل أن يتبين إنه دون بطانة من الأساس.

وكانت الإطلالة من توقيع ماركة "Elisabetta Franchi"، وسعره الأصلي 1440 يورو، ووصل سعره مؤخرًا عقب الخصم إلى 720 يورو.

فستان مفتوح من الخلف

كانت إطلالتها في الدورة الـ 41 من المهرجان، خلال حفل الافتتاح، بعدما ظهرت مرتدية فستان أسود مكشوف من الظهر، لكنها كان طويلا، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقتها، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، وتريند تويتر.

فستان مكشوف الصدر

وفي ثاني أيام المهرجان، بجورته السابقة، أطلت "رانيا" بفستان قصير وضيق، مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، من دار الأزياء "بالمان"، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، ومكياج "سموكي".

ختام الدورة الـ 42 من المهرجان

وأقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.