فوتوسيشن جديد لسلمى الشيمي.. والموديل: لاموني اللي غارو مني (صور)

لايف ستايل

روجت عارضة الأزياء سلمى الشيمي لفستان جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضافت الشيمي معلقة على الصور"لا موني اللي غارو مني"، بينما جاءت تعليقات زوار الصفحة ما بين معجب بإطلالتها، ومنها ما قاله عمر يوسف: "زي القمر يا سلمى سيبك من التعليقات السلبية"، وياسر السيد: "يا جبل ما يهزك ريح"، وسخر البعض الآخر من ظهورها عقب قضيتها الشهيرة، إذ قال أحمد جمال، "بردو متصوره وراكى حجر فرعوني".

أزمة سلمى الشيمي

يذكر أن الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر، حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها "غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها"، ما أغضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.