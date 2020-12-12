فيديو وصور.. حفل زفاف ميار الغيطي في الجونة

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام، مقطع فيديو يظهر لقطات من حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي ابنة الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، على زوجها المهندس شريف العلمى، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة.

وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وظهرت "الغيطي"، وهي واقفة إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

وكان الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.