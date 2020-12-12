استشاري تغذية توضح أسباب تسمم أسرة كاملة "الموز باللبن"

صحة

على الرغم من فوائده الصحية واحتوائه على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الجسم، تسبب عصير "موز باللبن" أعد منزليا في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي نقلوا على إثره إلى إحدى المستشفيات.

في ذلك أوضحت ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن الموز باللبن من المشروبات الصحية.

وأضافت اثناء حديثها لـ "هُن"، أنه في حالة حدوث تسمم يأتى لعدة أسباب احتواء الأداة التي استخدمت في تحضير العصير على البكتيريا أو الفطريات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم غذائي أصابتهم بقئ وإسهال شديدين نقلا على إثرهما للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أنّ المصابين هم نانيس صلاح الدين عباس (45 عامًا)، ويارا مهنى يوسف وأبنائها يار مهنى يوسف (15 عامًا)، وعبدالله مهنى يوسف (13 عامًا)، وبسملة مهنى يوسف (14 عامًا)، وطارق مهنى يوسف (9 أعوام) ومحمد مهنى يوسف (5 أعوام)، ومقيمين بالشارع الجديد بمنطقة دار الرماد، وأصيبوا بحالة من القئ والإسهال والمغص الشديد إثر إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناولهم عصير موز بلبن تم إعداده بالمنزل.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحياة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وعمل غسيل معدة للمصابين الستة.