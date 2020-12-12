أجمل موديلات نظارات شمسية للنجمات عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تبرز العديد من صيحات النظارات الشمسية في كل موسم ، وسوف نستعرض معكِ أكثر اكسسوارات النجمات المفضلة لهنّ الا وهي النظارات الشمسية التي اعتمدنها لـ موضة 2020 بحسب صيحات الموضة الرائجة.



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النظارات المستديرة

ميريام فارس





برزت هذا العام صيحة النظارات الشمسية المستديرة بقوة، والتي عادةً ما تكون بحجم كبير، مثل نظارة أصالة بالإطار الملون، ونظارة ميريام فارس بالإطار الوردي.



كما اعتمدت نوال الزغبي النظارة الشمسية المستديرة بالإطار المعدني والعدسات العاكسة.





النظارات الكبيرة

نوال الزغبي



استمرت موضة النظارات الشمسية الكبيرة في هذا العام أيضاً، والتي سيطرت على صيحات النظارات الشمسية منذ عدة أعوام.





اختارت نوال الزغبي النظارة الشمسية الكبيرة بتصميم مربع باللون البني في إطلالة صيفية مرحة.



كما اعتمدت مايا دياب النظارة الشمسية الكبيرة باللون الأسود وبدون إطار مع أزياء نهارية.



وظهرت سيرين عبد النور بالنظارة الشمسية الكبيرة باللون الأسود وبدون إطار.





نظارة عيون القطة

ستيفاني صليبا





على الرغم من مرور سنوات طويلة على ظهور هذه الصيحة، ولكن تبقى نظارات عيون القطة المفضلة لنجمات هوليوود في الماضي هي التصميم الأبرز والأقرب لقلوب النجمات.





لفتت سيرين عبد النور الأنظار بنظارة عيون القطة ذات الإطار البني المنقوش.





كذلك اعتمدت ستيفاني صليبا نظارة عيون القطة مع إطار بني بتصميم عصري في إطلالة على البحر.



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النظارات ذات العدسات العاكسة

نانسي عجرم





اعتمدت أكثر من نجمة صيحة النظارات الشمسية بالعدسات العاكسة، مثل نوال الزغبي التي اختارت نظارة مستديرة، ونانسي عجرم التي ارتدت نظارة عاكسة بتصميم بيضاوي.





النظارات بدون إطار





يارا



أيضاً طبقت بعض النجمات صيحة النظارات الشمسية بدون إطار، والتي عادةً ما تكون بحجم كبير مثل نظارة سيرين عبد النور ونظارة مايا دياب ونظارة يارا.

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