الامارات | أفغانستان تودع الكاتب رهناوارد زرياب

شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تودع الكاتب رهناوارد زرياب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب والناشط الإعلامي الأفغاني المشهور رهناوارد زرياب، جراء إصابته بمرض «كوفيد-19» في مستشفى بكابول.

وكان زرياب (77 عاماً) قد نقل إلى المستشفى أخيراً، بعد إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، وتوفي صباح أمس.

ويعد زرياب الكاتب المعاصر الأكثر تأثيراً في أفغانستان، وكان يعمل في منصب رئيس تحرير قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية، وهي أكبر قناة تلفزيونية في البلاد.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في بيان نشر على «فيس بوك»: «قضى الاستاذ رهناوارد زرياب سنوات عدة من حياته ككتاب وروائي وناشط إعلامي وثقافي في البلاد، وترك إرثاً وراءه. وفاته خسارة كبيرة في مجال الأدب والثقافة في البلاد».

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