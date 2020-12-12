الامارات | روبي ويليامز: «الجائحة» لها وقع إيجابي عليَّ

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن روبي ويليامز: «الجائحة» لها وقع إيجابي عليَّ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المغني البريطاني، روبي ويليامز، الذي أصبح أباً للمرة الرابعة في بداية هذا العام، أن جائحة كورونا كان لها وقع إيجابي عليه.
وقال ويليامز (46 عاماً) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «على نحو أناني، أنا سعيد للغاية لأنني مع أطفالي كل يوم، وأنهم يرونني كل يوم»، مضيفاً أنه كان من المخطط في الأساس أن يغيب عن المنزل ثلاثة أشهر متصلة هذا العام بسبب العمل.
وأكمل: «أنا ممتن لهذه الهدايا الصغيرة. نقول في إنجلترا: كل سحابة لها جانب مضيء. أعتقد أن أطفالي يعتقدون أنني أب بدوام كامل».
وفي فبراير الماضي أنجبت أم بديلة الطفل «بو».
ولوليامز وزوجته عايدة فيلد (41 عاماً) أيضاً ابن يدعى تشارلتون، وابنتان هما كوليت وثيودورا.
وذكر المغني البريطاني أن أطفاله يتعاملون مع الموقف بهدوء، ولا يدركون الكثير منه، وتابع: «أنا متأكد من أن ابنتي الكبرى ثيودورا ستتذكر يوماً ما أن هذا العام كان مختلفاً على هذا الكوكب، لكنها في الحياة اليومية لا تفكر في الأمر».
وتدور أحدث أغاني ويليامز «كانت ستوب كريسماس» حول عيد الميلاد في ظل ظروف «كورونا».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | روبي ويليامز: «الجائحة» لها وقع إيجابي عليَّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.