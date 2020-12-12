الامارات | #النصف_الحلو.. «نوا دو شيا» لإطلالة صحية نضرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «نوا دو شيا» لإطلالة صحية نضرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 ديسمبر 2020

من القرى المحلية لدولة بنين في غرب إفريقيا، تجلب «نوا دو شيا» أفضل أنواع زبدة الشيا الخام الطازجة والطبيعية 100% إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. وهي زبدة ملساء ناعمة ومتعددة الاستخدامات، وهي من المواد التجميلية الأساسية لتغذية البشرة، ومنحها التألق والتوهج والإطلالة الصحية النضرة. تقدّم العلامة التجارية أيضاً منتجاتها الأصلية الفريدة فائقة الجودة من الأمزجة التي تحتوي على مستخلصات اللافندر، ومسك الورد والنعناع الفلفلي والياسمين وعشبة الليمون. وهي ابتكار «شهد الغزالي» التي تؤمن بقوة وجمال الطبيعة، وتبحث عن البساطة الاستثنائية، وتسعى بشغف إلى إلهام الآخرين، ويتخطى الأمر لديها مجرّد توفير منتج فائق الجودة في الأسواق، حيث تطمح من خلال «نوا دو شيا» إلى تغيير مفهوم المستهلكين عما يجب أن تكون عليه زبدة الشيا من حيث الشكل والملمس. وتقول شهد: «ذهبت في رحلة إلى جمهورية بنين في 2019، حيث اكتشفت الكنز الذي لم تعرف قيمته، وهو زبدة الشيا الخام غير المعالجة. وعندما تعرّفت إلى مكوناتها المدهشة وفوائدها الجمّة، وجمعية النساء التي يتم من خلالها إنتاجها، أدركت أن زبدة الشيا الخام هي بلا شك من المنتجات التي تم فهمها واستخدامها بطريقة خاطئة، وكان هذا هو ميلاد (نوا دو شيا)».

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