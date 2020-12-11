أصيبت بكورونا في مارس.. معلومات عن رولا محمود بعد اختفائها بظروف غامضة

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها اختفاء الفنانة رولا محمود، أول فنانة تُصاب بفيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي، خلال وجودها ببريطانيا، فبعدما أعلنت إصابتها، وتأكيد بعض التدوينات سوء حالتها، اختفت ولم يعرف أحد عنها شيء نهائيًا.

وحاولت "الوطن" التواصل مع عدد من المقربين للفنانة رولا محمود، في مصر، ولم يكن هناك سوى الفنانة نهى العمروسي، التي قالت إنها لا تعرف عنها شيء منذ إصابتها بكورونا، وحتى نقابة المهن التمثيلية، أعلنت أنها ليست عضوا بالنقابة، ولا توجد لديهم وسيلة اتصال بها.

وتواصلت "الوطن" مع عدد من المقربين لها في بريطانيا، وكان على رأسهم صديقها وئام عربي، الذي أوضح أنه فحص كافة المستشفيات التي تقع في المقاطعة، ولم يسفر بحثه عن شيء، ولا يوجد أي مريض دخل المستشفى باسم رولا محمود، وأشار إلى أنه لا يعلم شيئا عما حدث لها طيلة الأشهر الماضية.

صديق آخر لها هو ماهر اليوسفي، قال لـ"الوطن": "انقطعت صلتي بـ رولا، منذ أن أعلنت إصابتها بكورونا، وكنا نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر رسالة منها لي عن الإرهاق والوجع الذي أصابها، ثم اكتشفت في النهاية أنه فيروس كورونا".

صديق ثالث هو عمر غريب، فجر مفاجأة بتوقعه أن تكون رولا، قد توفيت بالفعل بسبب فيروس كورونا، في ظل حالات الوفاة العديدة التي تشهدها بريطانيا منذ فترة، قائلا: "حاولت الاتصال برولا أكثر من مرة عقب إعلانها إصابتها، وظل هاتفها يرن لفترة، كما أن تطبيق الواتساب كان يستقبل الرسائل، ولكن بعد فترة توقفت الحياة فيهما، ولكن توقعي بما أني أعيش في انجلترا وأعلم ما حدث في تلك الفترة، هو أن رولا، قد توفيت خلال فترة موجة كورونا، والتي كان يجري فيها دفن الحالات المجهولة سريعا في مقابر خاصة".

ويرصد "هن" بعض المعلومات عن الفنانة المصرية المختفية بعد إصابتها بالكورونا

من هي رولا محمود؟

وُلدت 13 فبراير عام 1977 فى دولة الكويت.

انتقلت إلى مصر وعاشت فى الإسكندرية.

تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخصصت في الأدب الأمريكي والإنجليزي.

درست فنون الإعداد للتمثيل، بالأكاديمية الفنية بنيويورك.

بدأت حياتها الفنية عام 2001، في فيلم الساحر مع الراحل محمود عبدالعزيز.

شاركت في الكثير من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "معالي الوزير" مع الفنان، أحمد زكي، في دور ابنته، كما أنها شاركت في فيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، ومسلسل "امرأة في شق الثعبان".

يذكر أن آخر أعمالها كانت مسلسل "كيد النسا" 2013.

انتقلت للعيش فى إنجلترا في أوكسفوردشاير.

كانت الفنانة الأولى التي أعلنت أصابتها بفيروس كوورنا المستجد في مارس الماضي، في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت: "للأسف النظام الصحي هنا فى إنجلترا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي.. محبتي".