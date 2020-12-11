صاحب جملة "هغسلها المواعين".. تعرف على شقيق هنيدي في "عسكر في المعسكر"

علاقات و مجتمع

13 عامًا مضت على العرض الأول للفيلم الكوميدي الشهير "عسكر في المعسكر"، فعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، إلا أن السؤال ظل قائما "إزاي محمد هنيدي كان في الجيش ومعندوش إخوات"، السؤال الذي حير الكثير من مشاهدي الفيلم، حتى كشف عنه الفنان الكوميدي اليوم، بمنشور يشير إلى وجود طفل يُدعى "أحمد خالد" كان هو المُجسد لشخصية شقيقه من الأب فقط، وهو ما تسبب في دخوله الجيش.

ويأتي منشور الفنان، الذي حقق اللآف المتابعات والمشاركات، عقب حديث الطفل أحمد خالد مع "هن" مؤخرًا حيث كشف حينها عن كواليس مشاركته في الفيلم.

كواليس فيلم عسكر في المعسكر

وتحدث عن الفيلم، أحمد خالد، طبيب صيدلي، الذي جسد دور شقيق محمد هنيدي في الفيلم، والمتسبب وفقًا للحبكة الدرامية في التحاقه بالجيش.

وقال "خالد" طفل الفيلم، خلال حديثه لـ "هُن": "لما مثلت في الفيلم كان عندي 9 سنين، وقتها سافرنا الأقصر، عشان تصوير المشهد، وقعدنا هناك مُدة عشان نخلص الفيلم".

وتابع طفل الفيلم: "أنا كان ليا 13 مشهد بس اتفاجئت في العرض الخاص إن اتحذف 11 ومظهرتش إلا في مشهدين بس، أبرزهم المشهد اللي مرات أبوه بيتقوله: يا أبو حمد، وهو الاسم اللي عائد عليا".

واستطرد: "أنا كنت طالع أخوه من الأب بس، واسمي حمد، ومظهرتش إلا في مشهدين بس".

وعن علاقته بالفنان محمد هنيدي، أكد أنه كان يشعر بالسعادة لمشاركته بالفيلم، قائلًا: "هنيدي شخص متواضع جدًا، وبيتعامل كويس مع الكل، وكان التصوير كله ضحك، هو وكل اللي شاركوا في العمل".

من هو الطفل أحمد خالد؟

يذكر أن الطفل أحمد خالد، كان اشتهر لدى الجمهور منذ 21 عام، عقب ظهوره في برنامج "لعب عيال"، مع الفنان أحمد حلمى، في إحدى الحلقات، بعدما قال جملته الشهيرة: "لما أتجوز هغسلها المواعين وأخليلها الشقة قشطة"، ما أثار الأمر ضحكة الموجودين، على رأسهم الفنان أحمد حلمي، بسبب عفوية الطفل الذي لم يتخط عمره الـ4 أعوام حينها.