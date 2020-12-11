استشاري يحذر الحوامل من لقاح فيروس كورونا: متجازفوش

صحة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، إن واحدة من الفئات غير المؤكد أمان لقاح فيروس كورونا لها من عدمها، هي السيدات الحوامل.

وتابع "الحداد" خلال حديثه لـ "هُن": "الدراسة من الأساس استبعدوا فيها الحوامل، لأنهم بياخدوا وقت، عشان نعرف تأثيره عليها وعلى الجنين كمان".

وتابع: "منقدرش نقول أمان، ولا نقدر نقول ضار، لكن متجازفوش دلوقتي".

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسلمت أمس، أول دفعة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن شحنة أمس هي الأولى من ضمن شحنات ستسلمها مصر خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن الدفعة الثانية ستكون الأسبوع المقبل، والتي لن تزيد عن 50 الف جرعة، مشيرًا إلى أن اللقاحات ستكون لفئات معينة وهي الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل، وسيتم العمل علي توفير اللقاحات مجانا لكل المصريين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمطار القاهرة الدولى، أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمها الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.

ولفتت، إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.