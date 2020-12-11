من الافتتاح للختام.. هذه كانت أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، إطلالات متنوعة ومتميزة وجذابة، خطفت الأضواء وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأختُتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس بساحة دار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وخلال فعاليات المهرجان الذي أقيم على مدار 9 أيام، اختارت بعض النجمات تصميمات فساتين كانت الأجرأ، سواء عن قصد أو دون، فاحتل بعضهن "تريند" جوجل، وفي التقرير نستعرض لكم هذه الإطلالات بداية من حفل الافتتاح إلى الختام.

- أسماء جلال:

ظهرت الفنانة أسماء جلال في حفل الافتتاح بفستان قصير، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، مزيناً باللؤلؤ وقماش الشيفون الشفاف، واختارت تصفيفة wet look، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه ناعم.

أما في اليوم الخامس ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأزرق الملكي، بقصة جريئة عند الصدر، وفتحة ساق طويلة، مزينا برسومات باللون الفضي من أحد الجانبين.

- سارة عبدالرحمن:

اعتمدت الفنانة سارة عبدالرحمن في حفل الافتتاح فستانا فضيا لامعا، جاء التصميم بفتحة صدر جريئة، مع فتحة ساق طويلة الأمر الذي جعل إطلالتها تبدو مبالغًا فيها، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع مكياج قوي.

- سارة التونسي:

اختارت الفنانة سارة التونسي في الافتتاح فستانا طويلا، منفوشا باللون الأسود مرصعا بخطوط باللون الذهبي، جاء الفستان بقصة صدر جريئة، مع صيحة الظهر المكشوف، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصلات منسدلة، وماكياج ناعم، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بتصميم ناعم.

- ريموشكا:

ارتدت البلوجر الشهيرة ريموشكا أثناء الافتتاح أيضا، فستاناً طويلا باللون الأبيض، مزينا بكاب من الريش، اتسم الفستان بفتحة صدر جريئة، مع قصة stomach، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع، مع مكياج قوي، واختارت إكسسوارات ماسية مع حقيبة على شكل قفص طيور.

أما في حفل الختام، ظهرت بفستان باللون الأزرق، بقصة الكب، ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر ذيل الحصان، ومجوهرات مكونة من كوليه وحلق وأسورة، فضلا عن تنسيقها كلاتش باللون الفضي.

- نورهان منصور:

اختارت الفنانة نورهان منصور في حفل الافتتاح فستانا قصيرا، باللون الأسود من قماش الدانتيل الشفاف، مزيناً بالكامل بالتطريزات، واتسم الموديل بقصة صدر جريئة، وإكستنشن طويل من الخلف، ونسقت مع إطلالتها المونوكرومية كلاتش وحذاء مفتوحًا وجلافز بنفس لون الفستان.

- بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي في اليوم الثاني جامبسوت باللون الأسود مفتوحًا من منتصف الصدر على شكل حرف "V"، ونسقت معه حذاء باللون الأسود، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد باللون السيلفر وحلق من نفس اللون.

وطلت في اليوم الثالث للمهرجان بجامبسوت باللون الكحلي الغامق من قماش الساتان وجاء مفتوحاً من منطقة الصدر والأكتاف، ونسقت معه كلاتش باللون السيلفر، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق طويل سيلفر وإسوار من نفس اللون.

- مريم الخشت:

وارتدت الفنانة مريم الخشت خلال اليوم الثاني فستانا طويلا باللون الأحمر، فستانًا كت ودون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وفي اليوم الثالث تألقت بفستان طويل، باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجًا قويًا إذ ركزت على رسمة العيون.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش في اليوم الثالث فستاناً قصيرًا، باللون الأسود، مزينًا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكيًا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

- داليا مصطفى:

طلت الفنانة داليا مصطفى في اليوم الرابع بفستان قصير باللون الأبيض، بقصة الكب، وبدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- إيمان العاصي:

وفي اليوم الرابع، طلت الفنانة إيمان العاصي بفستان طويل، باللون الأسود، من قماش الشيفون الشفاف، بقصة صدر على شكل حرف V، بدون أكمام، واعتمدت تصفيفة الشعر ذيل حصان، مع مكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية السموكي، وأحمر شفاه نيود.

- سينتيا خليفة:

ارتدت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينتيا خليفة فستاناً طويلا، باللون الجملي، بقصة كب، مزيناً من الخصر بسلاسل متعددة من المعدن، وفتحة ساق طويلة، واختارت وضع مكياج فرعوني، مع إكسسوارات ضخمة، وكلاتش لامع بنفس لون الفستان، وذلك في اليوم الخامس من المهرجان.

-إنجي المقدم:

ظهرت الفنانة إنجي المقدم في اليوم الخامس بفستان قصير، باللون الفضي ميتاليك، مزيناً بالشراشيب، بقصة صدر جريئة، ونسقت معه بليزر كلاسيكيًا باللون الأسود، واختارت إكسسوارات ناعمة مكونه من أقراط، وخواتم، واعتمدت كلاتش باللون الأسود، مع مكياج قوي.

- هنا شيحة:

ظهرت الفنانة هنا شيحة في اليوم الخامس بفستان طويل باللون الأسود، بصيحة الأكمام المفتوحة، مع فتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل، مع مكياج قوي، واعتمدت كلاتش معدنيًا.

- أروى جودة:

أما الفنانة أروى جودة فاعتمدت في حفل الختام فستانا باللون الذهبي، مزودًا بنصف أكمام منفوخة باللون الأسود، وتميز بأنه مكشوف من عند منطقة الظهر وفتحة ساق جريئة.

- رانيا يوسف:

طلت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بحفل الختام، إذ ارتدت فستانا باللون الأبيض، مزودًا بأكمام، وشفافًا من أعلى، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق كبيرة، واعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

- سمية الخشاب:

طلت الفنانة سمية الخشاب في حفل الختام بفستان باللون الأسود، مزينا بالتطريزات وتميّز بأنه مزود بأكمام، وشفاف عند منطقة الخصر، واعتمدت سمية مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، اختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.