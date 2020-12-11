9 فنانات ظهرن بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي.. فمن أجمل إطلالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

على مدار 9 أيام هي مدة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة على السجادة الحمراء، وتميزت فساتينهن بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها التي خطفت الأضواء.

واعتمدت عدد من النجمات على الفساتين القصيرة بتصاميم عصريه ومختلفة، والتي خطفت الأنظار ولفتت انتباه الجمهور، وهنا نستعرض لكم تلك الإطلالات بداية من الافتتاح للختام.

- ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلى علوي في اليوم الثاني للمهرجان، فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا برسومات هندسية باللون الأبيض، بقصة واسعة.

واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل للخلف، مع مكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، مع أحمر شفاه صارخ، ونسقت إكسسوارات متعددة، وكلاتش باللون الأسود.

- إيمان العاصي:

ارتدت الفنانة إيمان العاصي في اليوم الثاني، فستانًا قصيرًا مزيجًا بين اللون الأسود والكافيه، تميز بأكمام وفتحة عند منطقة الصدر. واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون النبيتي.

- جميلة عوض:

ارتدت الفنانة جميلة عوض في اليوم الثالث فستاناً قصيرا باللون الأسود، مزودا بأكمام، وتميز بوجود حزام عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

- نسرين طافش:

وطلت الفنانة نسرين طافش في اليوم الثالث للمهرجان بفستان قصير باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

- داليا مصطفى:

ارتدت الفنانة داليا مصطفى خلال اليوم الرابع، فستانا قصيرا باللون الأبيض، بقصة الكب، وبدون أكمام، و نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا منصور:

وظهرت الفنانة رانيا منصور بحفل الافتتاح، بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكب، مزود بإكستنشن طويل من الخلف، ونسقت معه حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- نيللي كريم:

ارتدت الفنانة نيللي كريم خلال حضورها حفل الافتتاح، فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- أنستازيا:

ارتدت الراقصة أنستازيا خلال حضورها حفل الختام، فستانا باللون الأبيض، مزودا بأكمام، وتميّز بوجود فتحة عند منطقة الصدر ومنطقة الخصر، ومزودًا بأزرار عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ندى الكامل:

طلت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي خلال ظهورها حفل الختام، بفستان قصير باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وشفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.