كورونا اليوم: أولوية التطعيم باللقاح في مصر لهؤلاء.. وعرض جديد للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

وصول أول لقاح إلى مصر

وصلت مطار القاهرة، أول شحنة لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، وكان في استقبال الشحنة لدى وصولها الدكتور هالة زايدة وزيرة الصحة، بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

أولوية التطعيم لهذه الفئات

قالت وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع لقاح فيروس كورونا على المصابين بالمجان، بعد وصول أول شحنة للقاهرة.

وأضافت زايد، أن الأولوية في الحصول على فيروس كورونا للأطقم الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل والحميات والصدرية، وبعد ذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يأتون في المرتبة الثانية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

كارثة جديدة للقاح فايزر

تم الإبلاغ عن حالتين عانا من الحساسية المفرطة لدى متلقي لقاح فايزر (Pfizer / BioNTech)، فهل يمكنك الحصول على هذا اللقاح ضد كورونا إذا كنت تعاني من حساسية من البنسلين؟.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، إنه كان هناك تقريرين عن الحساسية المفرطة وتقرير واحد عن رد فعل تحسسي محتمل منذ بدء التطعيم في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وفقا لرئيس وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA ، الدكتور جون راين، فإنه لا يجب ألا يتلقى لقاح فايزر أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه لقاح أو دواء أو طعام.

عرض جديد لفيروس كورونا يضرب الأطفال

كشف بحث جديد يستكشف الرابط عن مجموعة من الأعراض غير العادية التي يمكن أن تظهر عند الأطفال المصابين بفيروس كورونا، بما في ذلك لسان الفراولة، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

بعد اختبار 35 طفلاً استوفوا معايير المتلازمة الالتهابية الغامضة، أفاد المسعفون كيف يمكن أن تكون الأعراض أيضًا "جلدية مخاطية" ؛ تُعرف بأنها تلك التي تؤثر على "فتحات الجسم"، مثل فتحات الأنف، وتم العثور على المرضى الصغار لديهم عيون منتفخة، وخدود متوهجة "لسان الفراولة".