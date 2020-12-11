صورة.. لاميتا فرنجية تستعيد رشاقتها سريعا بعد الإنجاب

لايف ستايل

استعادت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية رشاقتها سريعا بعد الإنجاب، حيث شاركت صورها مع مولودها، والتي أظهرت أنها لم تكتسب أي وزن زائد نتيجة فترة الحمل والولادة.

وكانت لاميتا تنشر صورها باستمرار خلال فترة الحمل، والتي ظهرت خلالها رشيقة كعادتها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعلنت "لاميتا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنجابها لمولودها الثالث، الذي وضعته في أحد المستشفيات.

ونشرت "لاميتا" صورة مولودها الجديد، الذي أسمته "إريك"، برفقة ابنها الكبير "جاستين"، معلقة: "مرحبًا بك في المنزل أخي الصغير.. أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرًا يا عزيزي إريك".

وتفاعل معها المتابعون بالمباركة لها على المولود: "ألف مبروك"، "ربنا يخليه ويباركلك فيه"، "الملاك الصغير إريك".

واحتفلت لاميتا فرنجية بزفافها في نهاية عام 2014 من رجل لبناني، في حفل سري بعيدا عن أعين الإعلام، لتكشف في وقت لاحق عن صور زفافها.

لاميتا فرنجية

ولاميتا فرنجية هي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، وأصبحت وصيفة أولى، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

وشاركت "لاميتا" في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "عصر الحريم"، وشاركت مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، وفيلم "محترم إلا ربع" مع محمد رجب، وشاركت أيضًا بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" الذي عرض في رمضان 2011.