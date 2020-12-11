أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة قبل تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر هذه العادة قبل تناول الطعام

العديد منا يتجاهل مخاطر عادة عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام.

لماذا يشكل خطرا؟

يمكن لفيروس كورونا أن ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر عن طريق اليدين، وبالتالي أنت مهدد بالتقاط العدوى

كيف نحمي أنفسنا؟

يجب عليك غسل اليدين قبل الأكل وبعده بالماء والصابون لطرد أي فيروس يمكن أن ينتقل إليك.