بسبب الأبيض الشفاف.. رانيا يوسف الأسوأ في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة الفنانة رانيا يوسف بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، مؤكدًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" أنها لم توفق نهائيًا بيوم الختام.

ووضع إيلي حنا علامات استفهام كثيرة حول إطلالة رانيا يوسف أبرزها أن القماش المصمم منه الفستان رقيق وشفاف، والشكل الذي ظهر عليه تصميم الفستان بمنطقة الصدر.

وكتب إيلى حنا عن فستان رانيا يوسف: "رانيا بكل المهرجان كانت إطلالاتها جيدة وفيها تحسن، وعلى قد ما مدحناها خربتها بالختام، فيني أفهم شو وضع الـcups عند الصدر؟ كأنه القماش الأبيض رقيق وشفاف زيادة؟ والشعر مش موفق؟ والمكياج سيئ جدًا خصوصًا كونتور الأنف يلي مش مدموج والـeyeshadow فوق العيون، لا لا يا رانيا ما توفقتي بالختام، وبعطي الإطلالة 1/10".

وطلّت رانيا يوسف على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأبيض، مزودًا بأكمام، شفافًا من أعلى، يتميز بوجود فتحة ساق كبيرة، كما اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.