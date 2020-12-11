أحمد داوود خسر 5 كيلو من وزنه في 6 أيام.. ما هو "صيام الماء" ومدى خطورته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

جدل أثاره الفنان أحمد داوود بعد أن نشر صورة سيلفي على موقع "إنستجرام"، معلنًا أنه كان يتبع رجيم المياه لمدة ستة أيام، حيث كتب: "سلفي فرحة الفطار بعد صيام 6 أيام كنت بشرب فيهم مياه بس"، فالبعض شجعه على ذلك بينما الآخر حذره من أضرار تلك الطريقة.

أوضح داوود في أحد التعليقات أنه خسر خمسة كيلو من وزنه خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الأهم من خسارة الوزن هو تنظيف الجسم من السموم، لينصح متابعيه بمشاهدة فيديوهات حول هذه الطريقة من الرجيم ومتابعة إحدى الصفحات الخاصة بالصيام العلاجي.

وبتتبع تلك الصفحة المشار إليها بالتعليقات لمعرفة تفاصيل هذا النظام من الرجيم، وجدنا أنه مقسم إلى ثلاثة خيارات، بمدد معينة للصيام وشرب المياه، بهدف تنظيف الجسم من السموم المتراكمة بسبب عادات الأكل السيئة والتدخين والإفراط في تناول الأدوية، فيقسم إلى صيام 9 أيام يصوم فيهم الشخص عن تناول الطعام لمدة 6 أيام ويعود للطعام بالثلاثة أيام الباقين.

وهناك خيار آخر ومدته 15 يوما، ووصفه بأنه فرصة لكسر عادات الأكل السيئة والإدمان الخفيف مثل التدخين، إضافة إلى أنه مفيد للأفراد الذين يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول، وتنقسم فترة الـ15 يوما إلى جزأين، 10 أيام صيام و5 لإعادة التغذية.

أما الخيار الأخير فيصل إلى صيام 21 يومًا، والذي ينقسم إلى 15 يومًا من الصيام و6 أيام لإعادة الطعام تدريجيًا، وأشارت الصفحة إلى أنه يفيد من يعانون أمراض مزمنة أو أمراض المناعة الذاتية.

استشاري تغذية: كارثي ويؤدي للوفاة

وتعليقًا على هذا النظام حذرت الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية، من اتباع رجيم المياه المتداول، ووصفته بـ"الكارثي"، منوهة إلى أنه قد يؤدي إلى تقليل نسبة الصوديوم بالجسم بسبب التناول الزائد للمياه ما سيؤدي إلى إصابة الشخص بورم في المخ ومن ثم حدوث الوفاة.

وأوضحت استشاري التغذية لـ"الخليج 365"، أن الطريقة المتداولة لهذا الرجيم خاطئة بالاعتماد على المياه فقط دون تناول الطعام لعدة أيام، مشيرة إلى أن أعضاء الجسم لها احتياجاتها من العناصر الغذائية الأساسية، لتساعد على أن تؤدي أجهزة الجسم وظائفها، مؤكدة أن استمرار الصيام عن الطعام لعدة أيام قد يعرض الجسم إلى كارثة.

وحول الطريقة السليمة لتطبيق رجيم المياه، توضح استشاري التغذية، بأن الجسم يحتاج على الأقل 12 كوبًا من المياه يوميًا يتم توزيعها على فترات وهي، كوبين عند الاستيقاظ وكوب قبل وجبتي الإفطار، إضافة إلى كوبين قبل نصف ساعة من الثلاث وجبات الرئيسية، وقبل النوم كوبين، موضحة أن تلك الطريقة هي المثلى لتطبيق رجيم المياه بتزويد الجسم بالكمية التي يحتاجها.

ولفتت إلى أن الجسم غالبية الوقت يكون في حالة عطش لكن الشخص يترجمها على أنه شعور بالجوع، لكن شرب المياه يسد هذا الاحتياج بالجوع ويشعر الشخص بالشبع، ومن ثم يقل عدد الوجبات التي يتناولها، مشيرة إلى أن كتلة العضل 75% من وزنها مياه، وحينما يشرب الشخص الكمية المناسبة تتحسن ويعلى معدل الحرق.

وأكدت أن تنقية الجسم من السموم تكون بتناول المياه بالشكل المثالي، فنتيجة للتفاعلات التي تحدث بعد تناول الطعام ينتج بعض السموم والمياه تساعد على التخلص منها، مشددة على أن أقصى فترة للصيام والاعتماد على المياه فقط هي 24 ساعة، ومنوهة أن تطبيق هذا النظام لمرضى السكر والضغط سيدمر صحتهم.